Faridabad News : किसान की मर्जी के बिना किसी की भूमि का नहीं होगा अधिग्रहण : कृष्ण पाल गुर्जर

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर हरियाणा विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा सेक्टर-94, 96, 96 ए, 97 ए, 99, 100, 101, 102, 103 आदि सेक्टरों को विकसित करने के लिए तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब 15 गांवों की जमीन अधिग्रहण करने की सूचना जारी की गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसी मामले को लेकर रविवार को तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित नागर के नेतृत्व में करीब 15 गांवों नचौली, बदरपुर सैद, तिगांव, ताजूपुर, भुआपुर, तिगांव, भैंसरावली, ढहकौला, शाहबाद, जसाना, फत्तूपुरा इत्यादि के किसानों ने केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर से उनके सेक्टर-28 स्थित कार्यालय पर मुलाकात की और भूमि अधिग्रहण न करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

किसी भी किसान से उसकी जमीन लेने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गयी

पूर्व विधायक ललित नागर ने केंद्रीय मंत्री श्री गुर्जर को बताया कि 15 गांवों के किसान करीब 200 एकड़ जमीन के मालिक है, अपनी आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य को लेकर वह अपनी जमीन किसी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे इसलिए सभी किसान आपसे निवेदन करने आए है कि आप उनकी बातें सरकार तक पहुंचाना और उन्हें राहत दिलाने का काम करे। पूर्व विधायक ललित नागर व किसानों की बातें सुनने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार आई है तबसे बिना किसी किसान की मर्जी के उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया। किसी भी किसान से उसकी जमीन लेने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गयी।

सरकार किसी भी किसान की जबरदस्ती जमीन एक्वायर नहीं करेगी

उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों की मर्जी के खिलाफ सेक्शन 4, 6, और 9 लगाकर उनकी जमीनों का अधिग्रहण करते थे। बेबस किसान ताकता रह जाता था उसकी एक न चलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। श्री गुर्जर ने स्पष्ट किया कि किसानो के हितों के विपरीत सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी, जमीन किसानों का स्वैच्छिक विषय है। किसान अपनी मर्जी से अगर जमीन चाहे तो उसको जो सही रेट लगता है वह सरकार को ऑफर कर सकता है और सरकार को रेट सही लगा तो वह जमीन खरीद लेगी नहीं तो किसान के पास उसकी जमीन सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी किसान की जबरदस्ती जमीन एक्वायर नहीं करेगी।

उन्होंने किसानों को बताया कि अगर कोई एक एकड़ जमीन सरकार को देता है तो सरकार उस डेवलप सेक्टर में एक हजार गज का रेसिडेंशियल प्लाट और 200 गज का कमर्शियल प्लॉट कुल 1200 गज डेवलप करके देगी। यह किसान की इच्छा है कि वह लैंड पुलिंग में आना चाहता है या नहीं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व विधायक ललित नागर व किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी एक इंच जमीन भी एक्वायर नहीं की जाएगी। इस मौके पर सत्यपाल नरवत, सुभाष सरपंच फत्तूपुरा, वीरेंद्र सरपंच जसाना, गिरधारी सरपंच भुआपुर, कृष्ण सरपंच बदरपुर, चंदन सिंह, केहर सिंह सरपंच, ज्ञानचंद, जगदीश, नानकचंद, विजय सिंह गिल, अजय कुमार, महावीर सिंह, परविन्द्र कुमार, गिर्राज सिंह, शौह सिंह, धर्म नरवत, कमल चंदीला, अनूप नंबरदार, मनबीर सिंह, ओमबीर, नाथू राम, जगबीर, वीरपाल सहित अनेकों किसान मौजूद थे।

