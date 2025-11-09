Moga Breaking News : नशा तस्करी में लिप्त कोई भी बख्शा नहीं जाएगा : स्वास्थ्य मंत्री

मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, पंजाब सरकार अब तक लगभग 20 हजार लोगों का नशा छुड़वा चुकी

Moga Breaking News (आज समाज), मोगा : पंजाब सरकार प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है। इसी के चलते प्रदेश में जहां एक तरफ नशा तस्करों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। वहीं उन लोगों को नशा छुड़ाने में मदद की जा रही है जो इसकी दलदल में धंस चुके हैं। यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने मोगा सिविल अस्पताल से दिवाली की रात नशा छुड़ाने वाली दवाइयों की चोरी के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस मामले को शीघ्र सुलझाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की सराहना की।

किसी भी तरह की चोरी एक गंभीर अपराध

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने चोरी को एक गंभीर अपराध करार देते हुए भरोसा दिलाया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने में शामिल आरोपी को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन और पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं।

नशे के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश के तहत नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। डॉ. बलबीर सिंह ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार की युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम इस बुराई के खात्मे के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है और इसके प्रभावशाली परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 20,000 व्यक्तियों ने नशे का सेवन छोड़ दिया है।

आरोपी से 10 हजार से ज्यादा गोलियां बरामद

केस की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिवाली की रात को मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली दवाइयों की चोरी हुई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से कुल 10,150 गोलियां बरामद की गई हैं, जबकि आरोपी ने लगभग 850 गोलियां बेच दी थीं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ धर्मकोट के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस, डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया, एसएसपी अजय गांधी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : नागरिक केंद्रित सेवाओं में नए युग की शुरुआत : मान