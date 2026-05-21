ना Kiss, ना रोमांस! Sana Makbul ने एक्स-बॉयफ्रेंड संग टूटे रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

Sana Makbul: सना मकबूल ने अपनी लव लाइफ, रिश्तों और विश्वासों के बारे में एक बोल्ड और बहुत पर्सनल खुलासा किया है और इंटरनेट पर इस बारे में बातें होना बंद नहीं हो रही हैं।

अपनी निडर पर्सनैलिटी और मज़बूत राय के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने हाल ही में सिंगल होने, रोमांस से दूर रहने और भरोसे की दिक्कतों ने रिश्तों को लेकर उनका नज़रिया क्यों बदल दिया है, इस बारे में खुलकर बात की।

सना मकबूल का कहना है कि वह अभी भी वर्जिन हैं

फिल्मीज्ञान के साथ एक साफ इंटरव्यू में, सना ने बताया कि वह अभी भी वर्जिन हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसके पीछे उनके धार्मिक विश्वास हैं, तो एक्ट्रेस ने सीधा और ईमानदार जवाब दिया।

उन्होंने कहा: “मैं अपनी वजह से वर्जिन हूँ, धर्म की वजह से नहीं।” सना ने बताया कि उन्हें इमोशनली लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है और उन्हें दिल टूटने का डर रहता है।

“मुझे अब लोगों पर भरोसा नहीं है”

मॉडर्न डेटिंग कल्चर के बारे में बात करते हुए, सना ने माना कि वह किसी भी डेटिंग ऐप पर एक्टिव नहीं हैं और उन्होंने कैज़ुअल रिलेशनशिप से पूरी तरह दूरी बना ली है।

एक्ट्रेस के मुताबिक:

वह लंबे समय से किसी के साथ हुक अप नहीं हुई हैं।

उन्होंने हाल ही में किसी को किस भी नहीं किया है।

फिलहाल उनकी ज़िंदगी में कोई रोमांस नहीं है।

उनके बयानों ने फैंस को चौंका दिया है, खासकर ऐसी इंडस्ट्री में जहां सेलिब्रिटी रिलेशनशिप अक्सर हेडलाइन में रहते हैं।

एक्स-बॉयफ्रेंड श्रीकांत बुरेड्डी के साथ ब्रेकअप

श्रीकांत बुरेड्डी और सना कभी सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन आखिरकार दोनों अलग हो गए। हालांकि, ब्रेकअप के बावजूद, दोनों अभी भी एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और दोस्ताना रिश्ते बनाए हुए हैं। सना ने बताया कि वे कभी-कभी टच में रहते हैं और कैज़ुअल बातें करते रहते हैं।

“मुझे लड़का नहीं चाहिए… मुझे आदमी चाहिए”

अपने आइडियल पार्टनर के बारे में बात करते हुए, सना ने कहा कि वह कोई मैच्योर, रिस्पेक्टफुल और इमोशनली अंडरस्टैंडिंग चाहती हैं।

“मुझे लड़का नहीं चाहिए। मुझे एक आदमी चाहिए।” एक्ट्रेस ने कहा कि उनके लिए धर्म मायने रखता है, लेकिन किसी सख्त या पारंपरिक तरीके से नहीं।

सना ने धर्म और शादी के बारे में खुलकर बात की

सना मकबूल ने साफ किया कि वह मुस्लिम होने के बावजूद अपनी सोच को मॉडर्न मानती हैं। उन्होंने कहा: “मैं हिजाब नहीं पहनती। हां, मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैं मॉडर्न भी हूं।”

सना ने आगे बताया कि वह सिर्फ अपने धर्म के किसी से शादी नहीं करना चाहतीं। उनके लिए जो बात सच में मायने रखती है, वह है एक-दूसरे को अपनाना और एक-दूसरे का सम्मान करना।

“मैं चाहती हूं कि मेरा पार्टनर मेरे धर्म को खुले तौर पर अपनाए और मैं जैसी हूं, उसे कभी बदलने की कोशिश न करे।” आस्था, पहचान और रिश्तों पर उनकी ईमानदार राय अब मैच्योर और बैलेंस्ड होने के लिए ऑनलाइन तारीफें बटोर रही है।

हेल्थ प्रॉब्लम ने उनकी शादी के प्लान बदल दिए

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि बिग बॉस OTT 3 से बाहर आने के बाद, वह शुरू में शादी करना चाहती थीं।

हालांकि, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के बाद, उन्होंने उन प्लान को रोकने का फैसला किया क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उनके होने वाले पार्टनर को उनकी मेडिकल दिक्कतों की वजह से तकलीफ हो।

सना की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ने बिग बॉस OTT 3 में दिल जीता

सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 की विनर बनीं, जहाँ फैंस को उनका निडर रवैया, ईमानदारी और बेबाक पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई।

घर के अंदर उनके सीधे-सादे नेचर ने उन्हें इस सीज़न के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक बना दिया — और अब भी, उनके बोल्ड इंटरव्यू उन्हें लाइमलाइट में बनाए रखते हैं।