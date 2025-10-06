ना फिल्में, ना एक्टिंग… फिर भी करोड़ों की मालकिन हैं Anshula Kapoor,  जानें अर्जुन कपूर की बहन की लग्जरी लाइफ और नेटवर्थ

Anshula Kapoor: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों सुर्खियाँ बटोर रही हैं — फ़िल्मों के लिए नहीं, बल्कि अपनी सगाई के लिए! इस स्टार किड ने हाल ही में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की है और उनकी खूबसूरत सेरेमनी की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। पूरा कपूर परिवार इस पल का जश्न मनाता नज़र आया — ख़ुशी और जान्हवी कपूर से लेकर उनके पिता बोनी कपूर तक, सभी ने इस जोड़े के साथ खुशी से पोज़ दिए। अब, प्रशंसक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि अंशुला असल में कितनी अमीर हैं और वह जीविका के लिए क्या करती हैं। आइए जानें!

अंशुला कपूर क्या करती हैं?

बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की छोटी बहन अंशुला हमेशा से बॉलीवुड से दूर रही हैं। एक स्टार-स्टडेड परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। अंशुला एक जानी-मानी सोशल मीडिया हस्ती हैं और हाल ही में उन्होंने करण जौहर के रियलिटी शो “द ट्रेटर्स” से टीवी पर डेब्यू किया है। वह इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहाँ वह अक्सर फैन्स को अपनी लाइफस्टाइल की झलकियाँ दिखाती रहती हैं। इंडिया फ़ोरम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंशुला ग्लोबल टेक दिग्गज गूगल में भी बतौर कर्मचारी काम कर चुकी हैं।

अंशुला कपूर की कुल संपत्ति कितनी है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्मों के बिना भी, अंशुला कपूर ने ₹12 करोड़ की संपत्ति बनाई है। उनकी आय के प्रमुख स्रोतों में सोशल मीडिया ब्रांड के साथ सहयोग, पेड पार्टनरशिप और डिजिटल प्रभाव शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने “द ट्रेटर्स” में अपनी उपस्थिति से भी अच्छी खासी कमाई की। दिलचस्प बात यह है कि उनकी कुल संपत्ति उनके भाई-बहनों से काफी अलग है – अर्जुन कपूर की कथित तौर पर ₹85 करोड़, जान्हवी कपूर की ₹58-60 करोड़ के बीच, जबकि खुशी कपूर की कुल संपत्ति लगभग ₹7 करोड़ है।

रोहन ठक्कर कौन हैं?

अंशुला के मंगेतर, रोहन ठक्कर, एक प्रतिभाशाली लेखक और रचनात्मक पेशेवर हैं। उन्होंने कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय से फ़िल्म और रचनात्मक लेखन में अपनी पढ़ाई पूरी की है। खबरों के अनुसार, रोहन ने जुलाई में अंशुला को प्रपोज़ किया था और तब से इस जोड़े की सगाई की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।