Malmas: एक महीने तक नो एंट्री, मांगलिक कार्यों पर लगेगा पहरा, क्या है मलमास का रहस्य?

17 मई से शुरू होकर 15 जून को समाप्त होगा मलमास

Malmas, (आज समाज), नई दिल्ली: साल 2026 का मलमास यानी अधिक मास ज्योतिष और धर्म के दृष्टिकोण से बेहद खास माना जा रहा है। यह केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन का विशेष अवसर होता है। इस बार 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहने वाला मलमास पूरे एक महीने तक मांगलिक कार्यों पर विराम लगा देगा। यानी इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या होता है जिसमें शुभ कामों को करने की मनाही होती है।

क्यों खास है 2026 का मलमास?

साल 2026 इसलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि इस बार पंचांग में 12 की जगह 13 महीने होंगे। ऐसा संयोग हर साल नहीं आता। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दौरान ग्रहों की स्थिति भक्ति, ध्यान और साधना के लिए बेहद अनुकूल मानी जा रही है। यही वजह है कि इस समय को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है।

क्या होता है मलमास?

जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते, तब उस अवधि को मलमास या अधिक मास कहा जाता है। सामान्य रूप से हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन (संक्रांति) होता है, लेकिन जब किसी महीने में यह परिवर्तन नहीं होता, तो वह महीना मलमास कहलाता है।

मलमास क्यों पड़ता है?

मलमास का आधार हमारे प्राचीन खगोल विज्ञान में छिपा है। हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति पर आधारित होता है। जहां सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, वहीं चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है। यह अंतर हर 2.5 से 3 साल में बढ़कर लगभग एक महीने का हो जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहा जाता है।

क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मलमास को सांसारिक कार्यों की बजाय आध्यात्मिक उन्नति के लिए रखा गया है। इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कार्यों को टालना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस समय किए गए सांसारिक कार्य शुभ फल नहीं देते है, इसलिए इस दौरान शुभ कामों को करने की मनाही होती है।

मलमास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व

मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, कथा और दान-पुण्य करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। इस दौरान भक्त विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता का अध्ययन, मंदिर दर्शन और जरूरतमंदों को दान करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है।

क्या करें और क्या न करें?

मलमास के दौरान पूजा-पाठ, जप-तप, दान और धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, शादी-विवाह, नए व्यापार की शुरूआत या कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए. यह समय आत्ममंथन और ईश्वर से जुड़ने का होता है।