Bihar CM Oath : नीतीश कुमार कल लेंगे बिहार सीएम पद की शपथ

10वीं बार बनेंगे बिहार के सीएम, पीएम और गृह मंत्री की मौजूदगी में लेंगे शपथ

Bihar CM Oath (आज समाज), पटना : जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार यादव कल एक बार फिर से बिहार के मुुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वह 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। कल 11:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। मुख्यमंत्री लगभग 12:00 बजे शपथ लेंगे। इधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पटना पहुंचेंगे। वह रात में नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद एनडीए के नेताओं के साथ डिनर करेंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है।

आज होगी भाजपा-जदयू की बैठक

जानकारी के अनुसार आज भाजपा और जदयू के विधायक दल की अलग-अलग बैठक होगी। इसके बाद 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक है। इसमें आज यह भी तय हो जाएगा कि नई एनडीए सरकार में कौन और कितने मंत्री होंगे? सूचना मिल रही है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ 23 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इसमें भाजपा और जदयू से 10-10, लोजपा (रा.), हम, रालोमो से एक-एक मंत्री शामिल हैं। हालांकि, 36 मंत्री बनने हैं लेकिन, बाकी बाद में शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम पद पर सम्राट चौधरी का नाम तय है। दूसरे डिप्टी सीएम के लिए विचार चल रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है।

हर पार्टी के इतने विधायक बनेंगे मंत्री

बिहार में जिस फामूर्ले पर सरकार का गठन होने जा रहा है। उसके अनुसार 89 सीटों वाली भाजपा के हिस्से में 15 मंत्री पद, 85 सीटों वाले जदयू के 14 मंत्री पद और 19 सीटों वाली लोजपा (आर) के तीन और हम व आरएलएम के हिस्से में एक-एक मंत्री पद आएगा। भाजपा पहले की तरह दो डिप्टी सीएम बनाएगी। सरकार गठन के बाद विभागों के बंटवारे पर मंथन होगा। सूत्रों का कहना है, नीतीश पहले की तरह गृह विभाग और प्रशासन अपने पास ही रखेंगे। वित्त विभाग पहले की तरह भाजपा के पास होगा।

