Bihar Breaking News : नीतीश कुमार आज सौंपेंगे राज्यपाल को इस्तीफा

20 नवंबर को दोबारा लेंगे सीएम पद की शपथ, नई सरकार को लेकर एनडीए दलों में पूरी सहमति, नीतीश के नेतृत्व पर सबको भरोसा

Bihar Breaking News (आज समाज), पटना : बिहार में एक बार फिर से भारी बहुमत से सत्ता में आया एनडीए जल्द ही नई सरकार बनाने जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को हो सकता है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि नई सरकार के लिए पूरी तरह से सहमति बन चुकी है और सभी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विश्वास जताया है।

वहीं नीतीश ने सोमवार सुबह मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक बुलाई है। इसके बाद वह राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। मंगल या बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा और बृहस्पतिवार को नई सरकार का गठन हो सकता है। शपथ समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। 17 से 20 तारीख तक मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है।

10वीं बार लेंगे बिहार सीएम की शपथ

यदि सबकुछ ठीक रहा तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में छह विधायक पर एक मंत्री के फॉमूर्ले पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ। लोजपा (आर) के साथ छह विधायक से कम संख्या वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

हर पार्टी के इतने विधायक बनेंगे मंत्री

बिहार में जिस फार्मूले पर सरकार का गठन होने जा रहा है। उसके अनुसार 89 सीटों वाली भाजपा के हिस्से में 15 मंत्री पद, 85 सीटों वाले जदयू के 14 मंत्री पद और 19 सीटों वाली लोजपा (आर) के तीन और हम व आरएलएम के हिस्से में एक-एक मंत्री पद आएगा। भाजपा पहले की तरह दो डिप्टी सीएम बनाएगी। सरकार गठन के बाद विभागों के बंटवारे पर मंथन होगा। सूत्रों का कहना है, नीतीश पहले की तरह गृह विभाग और प्रशासन अपने पास ही रखेंगे। वित्त विभाग पहले की तरह भाजपा के पास होगा। अन्य विभागों पर राजग के सहयोगी दलों के नेतृत्व के बीच एक दौर की और बैठक होगी।

