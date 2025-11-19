Nitish Kumar, (आज समाज) : मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लग गई है। बुधवार को पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हुई, इस बैठक में एनडीए के सभी विधायक मौजूद रहे। नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। उप नेता की मुहर विजय सिन्हा के नाम पर लगी है।

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे

बता दें कि नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया है, नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव सम्राट चौधरी ने रखा था। यहां यह उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा।

सभी विधायकों ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए उन्हें एनडीए का नेता चुना

गौरतलब है कि पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक से हुई, जहां पार्टी विधायकों ने नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना और इसके बाद बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। इन अलग-अलग बैठकों के बाद एनडीए के सभी विधायक दोपहर करीब 3 बजे सेंट्रल हॉल पहुंचे, जहां एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सभी विधायकों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन करते हुए उन्हें एनडीए का नेता चुना।

थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश, शपथ ग्रहण कल

विधायक दल का नेता चुने जाने के नीतीश कुमार कुछ ही देर में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार गुरुवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री की पद शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ 20 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत कई अन्य राज्यों के भी दिग्गज नेता शिरकत करेंगे।

