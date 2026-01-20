Nitin Navin’s Net Worth: BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने अमीर हैं? एसेट्स से लेकर लायबिलिटीज़ तक, जानें सब कुछ

Nitin Navin’s Net Worth: बिहार की राजनीति से उभरकर आए नितिन नवीन ने अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। उन्होंने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया। एक सीनियर BJP नेता, नितिन नवीन पहले बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पटना की बांकीपुर सीट से पांच बार विधायक रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान, नितिन नवीन ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इस घोषणा के अनुसार, BJP चीफ, जो 12वीं तक पढ़े हैं, की नेट वर्थ ₹3 करोड़ से ज़्यादा है।

₹3 करोड़ से ज़्यादा की नेट वर्थ, ₹56 लाख की लायबिलिटीज़

चुनाव हलफनामे के अनुसार, नितिन नवीन की कुल नेट वर्थ ₹3.06 करोड़ है, जबकि उन पर लगभग ₹56 लाख की देनदारियां हैं। 2006 में अपना पहला उपचुनाव जीतने के बाद, उन्होंने 2010, 2015, 2020 और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की, जिससे वे राज्य के सबसे लगातार राजनीतिक चेहरों में से एक बन गए हैं।

हलफनामे से यह भी पता चलता है कि नितिन नवीन और उनके परिवार के पास ₹60,000 कैश थे, जबकि उनके और उनकी पत्नी के अलग-अलग खातों में कुल बैंक बैलेंस ₹98 लाख से ज़्यादा है।

पत्नी का म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में निवेश

जहां नितिन नवीन ज़्यादातर सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश से दूर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी ने मिड-कैप और मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड में ₹6 लाख से ज़्यादा का निवेश किया है।

इंश्योरेंस कवरेज के मामले में: नितिन नवीन के पास तीन LIC पॉलिसी और एक HDFC लाइफ पॉलिसी है

उनकी पत्नी के पास LIC और SBI लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं

इसके अलावा, MyNeta.com और चुनाव हलफनामे के अनुसार, नितिन नवीन की पत्नी नविरा एंटरप्राइजेज में डायरेक्टर हैं, जो बिजनेस में उनकी सक्रिय भागीदारी को दिखाता है।

कारें, सोना-चांदी की होल्डिंग्स और अन्य संपत्ति

हलफनामे में नितिन नवीन के नाम पर रजिस्टर्ड दो गाड़ियों की लिस्ट है:

महिंद्रा स्कॉर्पियो

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा

परिवार के पास लगभग ₹11 लाख के सोने और चांदी के गहने भी हैं। खुलासों के अनुसार: नितिन नबीन के पास ₹92.71 लाख की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी और बच्चों के पास मिलाकर ₹68 लाख से ज़्यादा की चल संपत्ति है।

बीजेपी अध्यक्ष की अचल संपत्ति का विवरण

दिलचस्प बात यह है कि नितिन नबीन के नाम पर कोई कृषि भूमि, कमर्शियल प्रॉपर्टी या रिहायशी घर नहीं है। हालांकि, उनकी पत्नी के पास महत्वपूर्ण अचल संपत्ति है, जिसमें शामिल हैं:

₹28 लाख की कृषि भूमि

पटना में लगभग ₹1.18 करोड़ का एक रिहायशी घर

पारदर्शिता की एक झलक

संपत्ति, देनदारियों, निवेश और बीमा पॉलिसियों के विस्तृत खुलासों के साथ, नितिन नबीन का हलफनामा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की वित्तीय प्रोफ़ाइल की एक पारदर्शी तस्वीर पेश करता है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग