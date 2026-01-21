Nitin Naveen big Decisions : अध्यक्ष बनते ही एक्शन में आए नितिन नवीन

पहले दिन ही लिए कई बड़े फैसले, चुनावी राज्यों के लिए विशेष रणनीति के दिए संकेत

Nitin Naveen big Decisions (आज समाज), नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी को गत दिवस नितिन नवीन के रूप में अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष मिल गया। अपने अध्यक्ष पद की घोषणा होने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद संभाल लिया। पार्टी अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन सीधे एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि भाजपा के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य आने वाले समय में राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। पार्टी इन राज्यों में जीत दर्ज करने के साथ ही अपनी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत करेगी। नवीन ने अपनी अध्यक्षता के पहले ही दिन अलग-अलग राज्यों और निकाय चुनावों के लिए जिम्मेदारियां तय कर दीं।

चार राज्यों के लिए की नई नियुक्तियां

नितिन नवीन ने अपने पहले ही दिन चार अहम चुनावी नियुक्तियां कीं। इनमें केरल विधानसभा चुनाव, ग्रेटर बंगलूरू नगर निगम चुनाव, तेलंगाना नगर निकाय चुनाव और चंडीगढ़ मेयर चुनाव शामिल हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रभारी और सह-प्रभारी बनाकर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का संकेत दिया है। नितिन नवीन के इन शुरूआती फैसलों से यह संदेश गया है कि भाजपा अब हर चुनाव को मिशन मोड में लड़ने की तैयारी कर चुकी है। अनुभवी नेताओं की तैनाती से संगठनात्मक मजबूती बढ़ाने और राज्यों में बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया है। पार्टी के भीतर इसे नए अध्यक्ष की मजबूत शुरूआत के तौर पर देखा जा रहा है।

इस तरह रहा नितिन नवीन का राजनीतिक करियर

नितिन का जन्म पटना में 23 मई,1980 को हुआ है। नितिन ने एक छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक करियर आरंभ किया था। वे 12वीं पास हैं। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य तथा युवा शाखा के सह प्रभारी के रूप में काम किया। 2010-2013 तक वह भाजयुमो के सह प्रभारी रहे और 2016 से 2019 तक वे युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे।

2006 में पटना की बांकीपुर सीट से पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता। इस सीट से लगातार चुनाव जीतते हुए 2025 में पांचवीं बार विधायक बने हैं। फरवरी, 2021 में उन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया था. फिर वे 2024 से 2025 तक मंत्री रहे। बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वे पथ निर्माण और नगर विकास दो विभागों के मंत्री थे।

ये भी पढ़ें : Weather Update : आज रात से बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय