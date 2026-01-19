BJP President Election: नितिन नबीन का भाजपा अध्यक्ष चुना जाना तय

नितिन नबीन का नामांकन कराने पहुंचे अमित शाह और राजनाथ

BJP President Election, (आज समाज), नई दिल्ली: भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में शुरू हो गई है। इन सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को नितिन के लिए समर्थन पत्र जमा कर दिया है। नितिन नबीन ने पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भाजपा मुख्यालय में नामांकन दाखिल कर दिया है। नितिन बिहार से हैं और 5 बार विधायक बनें है।

शाम 6 बजे तक नाम ले सकते है वापस

शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन की जांच होगी। शाम 5 बजे से 6 बजे तक नाम वापस लेने का समय होगा। एक ही नामांकन पत्र आया तो चुनाव अधिकारी नितिन को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर देंगे। अगर किसी और दावेदार ने फॉर्म जमा किया तो 20 तारीख को वोटिंग होगी।

16 जनवरी को जारी हुआ था चुनाव का नोटिफिकेशन

गौरतलब है कि भाजपा ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा में अब तक 11 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें लालकृष्ण आडवाणी तीन बार अध्यक्ष बने, जबकि राजनाथ सिंह ने दो बार यह जिम्मेदारी संभाली।

पत्नी बोली- नितिन ने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की

इधर, नितिन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व को पहचान है कि कौन व्यक्ति काम करने में सक्षम, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। पार्टी ने हीरा चुनकर निकाल लिया। पार्टी के लिए नितिन ने दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया।