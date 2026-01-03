Nitibha Kaul Engagement News: ‘बिग बॉस 10’ की नितिभा कौल ने रचाई सगाई, परी-कहानी जैसा था प्रपोजल

Nitibha Kaul Engagement News: ‘बिग बॉस 10 की पूर्व कंटेस्टेंट नितिभा कौल ने आखिरकार प्यार को “हां” कह दिया है! रियलिटी टीवी स्टार ने अपने लॉन्ग-डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली है और इंस्टाग्राम पर एक सपनों जैसे प्रपोज़ल वीडियो के ज़रिए फैंस के साथ यह खुशी की खबर शेयर की है।

शुक्रवार को, नितिभा ने एक खूबसूरती से शूट किया गया क्लिप पोस्ट किया जिसमें उस जादुई पल को कैद किया गया है। वीडियो में, वह आंखों पर पट्टी बांधकर फूलों से सजे वेन्यू पर आती हुई दिख रही हैं। कुछ ही देर बाद, उनके बॉयफ्रेंड घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज़ करते हैं।

भावुक और बहुत खुश नितिभा तुरंत हां कह देती हैं। वीडियो शेयर करते हुए, उन्होंने लिखा, “यह मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान हां था,” और साथ में एक अंगूठी वाला इमोजी भी लगाया। सेलेब्रिटीज़ और फैंस ने खूब प्यार बरसाया, गौहर खान ने कमेंट किया, “वाह!”

‘एक परियों की कहानी जैसा प्रपोज़ल’

एक और दिल छू लेने वाली पोस्ट में, नितिभा ने प्रपोज़ल और अपनी प्यार की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने लिखा,

“इस खूबसूरत दिन पर, मेरी ज़िंदगी के प्यार ने मुझसे हमेशा के लिए उनका बनने के लिए पूछा। सालों तक देर रात की कॉल, एयरपोर्ट पर अलविदा, अनगिनत आंसू, और अलग-अलग महाद्वीपों में एक-दूसरे से प्यार करने के बाद, इस पल ने सब कुछ सार्थक बना दिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया।

View this post on Instagram A post shared by Nitibha Kaul (@nitibhakaul)

यह सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने सपना देखा था—सरप्राइज़, एक महल, एक अंगूठी, और सबसे ज़रूरी बात, वह आदमी जो मुझे हर दिन दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की जैसा महसूस कराता है।” उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी ज़िंदगी के अगले पड़ाव के लिए उत्साहित हैं और उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी अब आधिकारिक तौर पर सगाई हो गई है।

वह प्यार जिसने दूरी को मात दी

नितिभा ने पहले खुलासा किया था कि वह और उनके पार्टनर लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। एक पिछली इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने शेयर किया था, “यूरोप में एक अचानक मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम लॉन्ग-डिस्टेंस लव में आ गए—और हमने इसे सफल बनाया। हमारा स्क्रीन टाइम सिर्फ स्क्रॉल करना नहीं था; यह स्क्रीन के ज़रिए एक साथ पूरी ज़िंदगी जीना था। दूरी ने हमें अलग रखा, लेकिन संगीत ने हमारे दिलों को एक साथ नचाया।”

बिग बॉस का सफर और मनवीर गुर्जर की अफवाहें

नितिभा कौल बिग बॉस 10 से मशहूर हुईं, जो अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक प्रसारित हुआ था और जिसे मनवीर गुर्जर ने जीता था। शो के दौरान, नितिभा और मनवीर की केमिस्ट्री की काफी चर्चा हुई थी, जिससे डेटिंग की अफवाहें उड़ीं और उन्हें काफी अटेंशन मिला।

उस समय, नितिभा ने रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए गूगल में अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी। आज, वह इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाली एक सफल लाइफस्टाइल और ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हैं, जो रियलिटी टीवी से लेकर असल ज़िंदगी की फेयरीटेल लव स्टोरी तक अपनी जर्नी से फैंस को इंस्पायर कर रही हैं।