NITI Aayog Team : नीति आयोग की विशेषज्ञ टीम ने कृषि विज्ञान केंद्र का किया विस्तृत मूल्यांकन

Jind News, आज समाज, जींद। पांडु पिंडारा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को नीति आयोग की विशेषज्ञ टीम ने विस्तृत मूल्यांकन एवं समीक्षा दौरा किया। टीम का उद्देश्य केंद्र में चल रहे कृषि प्रसार कार्यों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान, जनसंवाद मॉडल तथा किसान हितैषी नवाचारों का प्रत्यक्ष अवलोकन करना था।केवीके प्रमुख डॉण् नीरज पवार ने कृषि विज्ञान केंद्र के दौरे के दौरान नीति आयोग की टीम को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित फसल विविधिकरण, प्राकृतिक, जैविक खेती, फसल अवशेष प्रबंधन, उच्च-उपज किस्मों, जल प्रबंधन तकनीकों तथा डिजिटल कृषि सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी।

टीम ने विशेष रूप से डेमोस्ट्रेशन प्लांट, किसान प्रशिक्षण कक्ष, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि यांत्रिकीकरण ईकाई का निरीक्षण किया। टीम ने जिले के गांव बीबीपुर, निडानी और अहिरका में किसानों के साथ संवाद किया और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, तकनीकी सुझावों की उपयोगिता और फसल उत्पादन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में फीडबैक एकत्र किया।

किसानों ने बताया कि केवीके के मार्गदर्शन से उन्हें खेती में लागत में कमी, उत्पादन में वृद्धि और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने में काफी सहायता मिली है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉ. नीरज पवार ने बताया कि यह केंद्र कृषि शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी डेमो और किसान आधारित शोध को ओर विस्तृत रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र किसानों को विविध तरह की जानकारी देता है ओर प्रशिक्षण आयोजित करता है। नीति आयोग टीम का यह मूल्यांकन दौरा जिले के कृषि विकास के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जिससे आने वाले समय में किसानों को और भी बेहतर तकनीकी समर्थन मिल सकेगा।

