Nirahua and Yamini Singh: रोमांस से भरपूर इस गाने में निरहुआ-यामिनी ने ढाया कहर, वीडियो पर उमड़े करोड़ों व्यूज

By
Mohit Saini
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Nirahua and Yamini Singh: रोमांस से भरपूर इस गाने में निरहुआ-यामिनी ने ढाया कहर, वीडियो पर उमड़े करोड़ों व्यूज
Nirahua and Yamini Singh: रोमांस से भरपूर इस गाने में निरहुआ-यामिनी ने ढाया कहर, वीडियो पर उमड़े करोड़ों व्यूज

Nirahua and Yamini Singh: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार निरहुआ इन दिनों सबका दिल जीत रहे हैं. जब भी वे अपने नए गानों के साथ आते हैं। सभी के बीच बेचैनी बढ़ जाती है. ऐसे में निरहुआ का एक सुपरहिट गाना जो है फिल्म लल्लू की लैला का एक बेर ए राजा अंखिया के सोझा।

अच्छे-अच्छे लोग इन दिनों दीवाने हैं। इस गाने में यामिनी सिंह और निरहुआ की कमाल की जोड़ी को हर कोई पसंद कर रहा है। संतोष पुरी, जिन्होंने इस गाने के खूबसूरत बोल लिखे हैं। प्रियंका सिंह ने इसे अपनी आवाज में गाया है।मधुकर आनंद ने इसका म्यूजिक दिया है।गाना बहुत ही मजेदार है, जो सभी को दीवाना बना रहा है।

इस गाने में यामिनी सिंह की हॉट अदाओं का जादू निरहुआ को दीवाना बना रहा है। निरहुआ और यामिनी सिंह की हॉट केमिस्ट्री पर हर कोई अपना दिल हार रहा है. ब्लू ड्रेस में यामिनी सिंह खुले बालों में नदी किनारे निरहुआ के साथ रोमांस करती दिख रही हैं। वही व्हाइट शर्ट और जींस में निरहुआ का लुक भी देखने लायक है। दोनों झरने के पास एक दूसरे की बाहों में जमकर रोमांस करते दिख रहे हैं।

सभी में भोजपुरी गानों का खूब ट्रेंड है। यही वजह है कि उनकी जोड़ी का जादू आज भी इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। उनके रोमांस की चिंगारी अब सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही है। ऐसे में अगर आपने अभी तक यह रोमांटिक गाना नहीं देखा है। तो ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है।

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