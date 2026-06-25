Amrapali Dubey and Nirahua : निरहुआ-आम्रपाली की जबरदस्त केमिस्ट्री ने जीता दिल, इंटरनेट पर छाया ये रोमांटिक गाना

By
Mohit Saini
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Amrapali Dubey and Nirahua : निरहुआ-आम्रपाली की जबरदस्त केमिस्ट्री ने जीता दिल, इंटरनेट पर छाया ये रोमांटिक गाना
Amrapali Dubey and Nirahua : निरहुआ-आम्रपाली की जबरदस्त केमिस्ट्री ने जीता दिल, इंटरनेट पर छाया ये रोमांटिक गाना

Amrapali Dubey and Nirahua : निरहुआ और आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की एक खूबसूरत जोड़ी है। जो अपने डांस और रोमांस से सबके दिलों की धड़कन बढ़ा देते हैं। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री ने हर बार देश को दीवाना बनाया है। जब भी निरहुआ और आम्रपाली दुबे एक साथ देखे जाते हैं। दर्शक उनकी फिल्मों और गानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भोजपुरी दुनिया की सबसे अच्छी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे हैं, और सबसे अच्छे सिंगर निरहुआ हैं।


जिनके गाने सभी को पसंद आते हैं। दोनों की हॉट केमिस्ट्री इन दिनों खूब धूम मचा रही है। इस गाने में एक्ट्रेस की खूबसूरती और बोल्ड लुक ने सबका ध्यान खींचा है। भोजपुरी फिल्म पटना का पाकिस्तान का हिट गाना “आशिकी ने आशिकी से” ऐसा ही पहना है। जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस गाने की खूबसूरती और सादगी ने सबका दिल जीत लिया है।

उनके गानों का क्रेज़ आज भी सभी में बराबर देखा जा रहा है. भोजपुरी गाना: इस गाने को कल्पना ने अपनी आवाज़ में गाया है। यह सभी को बहुत दीवाना बना रहा है। इस गाने का म्यूज़िक राजेश रजनीश ने दिया है। साहिल सुल्तानपुरी ने इस गाने के बोल लिखे हैं।

गाना बहुत मज़ेदार है. जो इन दिनों सभी को दीवाना बना रहा है. निरहुआ और आम्रपाली दुबे का यह रोमांटिक गाना अब यूट्यूब पर बहुत पसंद किया जा रहा है. उनके गाने लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं. ऐसे में आप भी निरहुआ और आम्रपाली दुबे का यह रोमांटिक गाना ज़रूर देखें।

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