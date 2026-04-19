Nirahua and Amrapali Dubey Romantic Song: निरहुआ-आम्रपाली का रोमांटिक धमाका! ‘मूवी पे अटक जाता’ फिर हुआ वायरल

Nirahua and Amrapali Dubey Romantic Song: आम्रपाली दुबे और निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ी हैं। उन्हें एक साथ देखकर उनके फैंस के दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस जोड़ी ने सोशल मीडिया पर लगातार धूम मचाई है; चाहे वह कोई फिल्म हो या गाना, उनकी रिलीज़ हमेशा लोगों के बीच ज़बरदस्त चर्चा पैदा करती है। इसी सिलसिले में, इन दोनों का एक पुराना गाना आजकल बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है।



साथ में, वे कभी भी धूम मचाने में फेल नहीं होते। इस ट्रैक में आम्रपाली दुबे और निरहुआ के बीच दिखाई गई रोमांटिक केमिस्ट्री ने बड़े-बड़े देखने वालों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। जब भी ये दोनों साथ काम करते हैं—चाहे वह किसी फिल्म के लिए हो या गाने के लिए—ऐसा लगता है कि इसे ज़बरदस्त हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, उनके ट्रैक अक्सर मिलियन-व्यू का आंकड़ा पार कर जाते हैं।

हाल ही में, उनका एक रोमांटिक गाना “मूवी पे अटक जाता” वायरल हुआ है। इस गाने में कल्पना और रजनीश मिश्रा ने अपनी आवाज़ दी है, और राजेश रजनीश ने म्यूज़िक दिया है, जबकि प्यारे लाल यादव ने इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं। इस गाने को पहले ही लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं; अगर आपने अभी तक निरहुआ और आम्रपाली दुबे का यह वीडियो नहीं देखा है, तो आपको इसे कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसने अभी YouTube पर सबका ध्यान खींचा हुआ है।