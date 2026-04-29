Nirahua and Amrapali Dubey Romance: निरहुआ-आम्रपाली का बोल्ड रोमांस वायरल! ‘समान चुनमुनिया’ ने यूट्यूब पर मचाया गदर

Nirahua and Amrapali Dubey Romance: भोजपुरी गानों की पॉपुलैरिटी इन दिनों काफी बढ़ गई है; लगभग रोज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग ट्रैक से सनसनी मची हुई देखी जा सकती है। सबकी पसंदीदा जोड़ी—निरहुआ और आम्रपाली दुबे—की बात करें तो उनके गानों का वायरल होना तो आम बात है।



अभी, निरहुआ और आम्रपाली दुबे का एक रोमांटिक ट्रैक सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा रहा है, फैंस इसे बार-बार यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं। वीडियो में, आम्रपाली दुबे रिवीलिंग ब्लैक आउटफिट में बहुत स्टनिंग लग रही हैं, जबकि निरहुआ भी अपने करिश्माई स्टाइल से दिल जीत रहे हैं। अपने रोमांटिक अंदाज़ से, इस जोड़ी ने समुद्र किनारे के बैकग्राउंड में दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

अगर आपने अभी तक उनकी सिज़लिंग रोमांटिक केमिस्ट्री नहीं देखी है, तो समझिए कि आपने कुछ सच में खास मिस कर दिया है। यह सुपर-हिट गाना, जिसका टाइटल “सम्मान चुन मुनिया” है, भोजपुरी फिल्म *निरहुआ हिंदुस्तानी 2* का है, और इसका क्रेज़ इन दिनों पूरे दर्शकों पर छाया हुआ है।

इस गाने को सोनाली और ओझा की जोड़ी ने खूबसूरती से आवाज़ दी है, जबकि प्यारे लाल यादव ने इसके प्यारे लिरिक्स लिखे हैं, और ओम झा ने इसका शानदार म्यूज़िक बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए यह गाना भोजपुरी YouTube चैनल “वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स” पर अपलोड किया गया था, जहाँ इसे पहले ही दस लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। तो, बिना किसी देरी के, इस रोमांटिक गाने का मज़ा यहीं लें।

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