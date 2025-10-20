Chhath Song 2025: छठ पर भावनाओं का सैलाब! निरहुआ-आम्रपाली दुबे के नए गाने ‘छठ व्रत’ ने रुला दिया फैंस को, कहानी ने छू लिया दिल

Nirahua and Amrapali Dubey Chhath Song 2025: निरहुआ-आम्रपाली दुबे छठ गीत 2025: छठ पूजा 2025 के महापर्व के लिए बस कुछ ही दिन शेष हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। और निश्चित रूप से, भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी इस उत्सव के उत्साह में अपना जादू बिखेरने में पीछे नहीं हैं।

इंडस्ट्री की पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी — दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे — ने प्रशंसकों को एक भावुक नया गीत दिया है जो दिल जीत रहा है और आँखों में आँसू ला रहा है।

‘छठ व्रत’ अब रिलीज़ — एक दिल को छू लेने वाली कहानी

19 अक्टूबर, 2025 को आम्रपाली दुबे के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ, ‘छठ व्रत’ गीत पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका है। यह सिर्फ़ एक गीत नहीं, बल्कि भावनाओं, आस्था और भक्ति से भरी एक गहरी, मार्मिक 10 मिनट की कहानी है जो सीधे दिल को छू जाती है।

दर्द, आस्था और ईश्वरीय आशीर्वाद की कहानी

‘छठ व्रत’ में, निरहुआ और आम्रपाली एक निःसंतान दंपत्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो सामाजिक तानों और भावनात्मक पीड़ा से जूझ रहे हैं। कहानी तब एक हृदयविदारक मोड़ लेती है जब आम्रपाली की छोटी बहन अपनी गोद भराई के दौरान एक दुखद दुर्घटना का शिकार हो जाती है,

जिससे वह और उसका अजन्मा बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। अटूट आस्था के साथ, आम्रपाली छठ मैया की पूजा करने का संकल्प लेती है और चमत्कार की कामना करती है। इसके बाद का दृश्य – उसकी भक्ति, पीड़ा और आशा – दर्शकों को गहराई से भावुक कर देता है।

प्रशंसक गीत की प्रशंसा करते नहीं थक रहे

रिलीज़ होने के बाद से, प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी है। एक यूजर ने कमेंट किया, “यह सिर्फ़ एक गाना नहीं है – यह एक पूरी फिल्म है जो रूह को छू जाती है। आम्रपाली की अदाकारी और कल्पना की आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए।” एक अन्य ने लिखा, “जब भी निरहुआ और आम्रपाली साथ आते हैं, तो जादू सा छा जाता है। इस छठ, ‘छठ व्रत’ हर घाट पर गूंजेगा!”

जादू के पीछे की आवाज़ें

यह दिल को छू लेने वाला गीत प्रसिद्ध कल्पना पटवारी ने गाया है, धरम हिंदुस्तानी ने लिखा है, और दिल को छू लेने वाले संगीत से रचा गया है जो इसके भक्ति भाव को और बढ़ा देता है।

आम्रपाली के आगामी प्रोजेक्ट्स

काम की बात करें तो, आम्रपाली दुबे के पास कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें ‘सास बहू और यमराज’ और ‘मातृ देवोभव’ शामिल हैं, जिनके ट्रेलर पहले ही ऑनलाइन चर्चा का विषय बन चुके हैं।