Nirahua Amrapali Viral Song: निरहुआ-आम्रपाली की रोमांटिक केमिस्ट्री ने फिर जीता दिल, गाना बना इंटरनेट पर सुपरहिट

Nirahua Amrapali Viral Song: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी ने हमेशा दर्शकों के बीच धूम मचाई है। जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं, तो फैंस का उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए, उनके वीडियो का वायरल होना तय है। उनकी केमिस्ट्री को हर कोई पसंद करता है, और जब भी वे साथ आते हैं, तो लोगों का उत्साह बढ़ जाता है।



सुपरहिट भोजपुरी फिल्म ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ का एक ज़बरदस्त गाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस गाने में आम्रपाली दुबे को ससुराल में अपनी सास से लाड़-प्यार मिलते हुए दिखाया गया है। निरहुआ और उनका परिवार आम्रपाली दुबे पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। हर कोई उनकी जोड़ी और इस गाने की सादगी को पसंद करता है। इस गाने को YouTube पर 350,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इस पर दस लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स बनाई गई हैं।

यह गाना हर शादी-ब्याह के मौके पर बजाया जाता है। तो, अगर आपने यह हिट गाना नहीं देखा है, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। भोजपुरी हिट गाना “लाखों में एक पावले बानी हम बहुरानी” आजकल इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। प्यारे लाल यादव ने इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं और राजेश रजनीश ने इसका संगीत तैयार किया है। यह गाना हर किसी को दीवाना बना रहा है। इसलिए, आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए।