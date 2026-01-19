Nikki Tamboli Photo: रेड बॉडीकॉन में निक्की तंबोली का फायर लुक, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश

Nikki Tamboli Photo: जब भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस और बेबाक ग्लैमर की बात होती है, तो निक्की तंबोली का नाम तुरंत सामने आता है। सोशल मीडिया सेंसेशन एक बार फिर अपने लेटेस्ट सिज़लिंग फोटोशूट की वजह से इंटरनेट पर छाई हुई हैं। इस बार, निक्की ने सिर्फ़ अपनी खूबसूरती ही नहीं दिखाई है, बल्कि अपने दमदार एटीट्यूड से फैंस और ट्रोलर्स दोनों को एक मज़बूत मैसेज भी दिया है।

रेड बॉडीकॉन ड्रेस में फायर लुक

निक्की तंबोली ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गईं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस फिगर-हगिंग रेड बॉडीकॉन ड्रेस पहने हुए दिख रही हैं, जो उनके टोन्ड फिजिक को परफेक्टली हाईलाइट कर रही है। उनके बोल्ड फैशन चॉइस ने फैंस को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।

रेड हॉट ग्लैमर अपने बेस्ट पर

लाल रंग को अक्सर बोल्डनेस और पैशन का रंग माना जाता है, और निक्की तंबोली ने इस शूट में दोनों को सहजता से दिखाया है। उनके कॉन्फिडेंट पोज़, तराशा हुआ शरीर और आकर्षक एक्सप्रेशंस उनकी फिटनेस के लिए की गई कड़ी मेहनत को दिखाते हैं। खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ, निक्की ने अपने लुक को इस तरह से पूरा किया है कि फैंस उनके दीवाने हो गए हैं।

कैप्शन जिसने सारी लाइमलाइट चुरा ली

सिर्फ़ तस्वीरों ने ही ध्यान नहीं खींचा, बल्कि निक्की के कैप्शन ने आग में घी डालने का काम किया। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा: “रिलैक्स। गेम को एक मेन कैरेक्टर की ज़रूरत थी।” यह लाइन साफ़ तौर पर उनकी निडर पर्सनैलिटी और आत्मविश्वासी सोच को दिखाती है।

निक्की का किलर एटीट्यूड जीत रहा है दिल

निक्की तंबोली का कैप्शन उनके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ कहता है। वह लाइमलाइट में रहने और सेंटर ऑफ़ अटेंशन बनने में विश्वास रखती हैं, चाहे वह कोई शो हो, कोई इवेंट हो या सोशल मीडिया। फैंस को यह कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आ रहा है, और वे उनके कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट्स और फायर इमोजी से भर रहे हैं। यह पोस्ट जल्दी ही फैंस का पसंदीदा बन गया है।

निक्की तंबोली और अरबाज़ पटेल की लव स्टोरी

अपने ग्लैमरस लुक्स के अलावा, निक्की तंबोली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। आजकल, उन्हें अक्सर मॉडल और एक्टर अरबाज़ पटेल के साथ जोड़ा जाता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।

उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक, निक्की और अरबाज की लव स्टोरी बिग बॉस मराठी सीज़न 5 के घर में शुरू हुई थी। दर्शकों ने शो में उनकी दोस्ती से लेकर रोमांस तक का सफ़र देखा। उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फैंस तुरंत उन्हें सपोर्ट करने लगे।

यह कपल अक्सर साथ में देखा जाता है

बिग बॉस के घर से निकलने के बाद भी निक्की और अरबाज का रिश्ता मज़बूत बना हुआ है। यह जोड़ी अक्सर मुंबई की सड़कों पर, जिम के बाहर और डिनर डेट्स पर साथ देखी जाती है। उन्होंने पब्लिक में भी एक-दूसरे के लिए अपना प्यार खुलकर ज़ाहिर किया है, जिससे वे जहाँ भी जाते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं।

