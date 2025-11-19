Nikki Tamboli Bold Photoshoot Goes Viral: बिग बॉस की एक्स-कंटेस्टेंट ने इंटरनेट पर मचाई धूम! सिज़लिंग तस्वीरें देखकर बॉयफ्रेंड ने खोया आपा

Nikki Tamboli Bold Photoshoot Goes Viral: टीवी और साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री निक्की तंबोली अपने ग्लैमरस और बोल्ड अवतार को दिखाने से कभी नहीं हिचकिचातीं।

वह अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरों से दिल चुरा लेती हैं – लेकिन इस बार, उनके लेटेस्ट फोटोशूट ने न सिर्फ़ फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है, बल्कि उनके बॉयफ्रेंड को भी पूरी तरह से दीवाना बना दिया है। उनकी पोस्ट पर उनका कमेंट अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

निक्की तंबोली की सिज़लिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी

View this post on Instagram A post shared by Nikki Tamboli (@nikki_tamboli)

निक्की ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई सिज़लिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह बेहद हॉट और ऊर्जा से भरपूर दिख रही हैं। बोल्ड लाल रंग के आउटफिट में उन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया – और उनके बॉयफ्रेंड अरबाज़ पटेल भी अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए।

बोल्ड रेड ड्रेस + ज़बरदस्त एनर्जी = इंटरनेट पर धूम

नए फोटोशूट में, निक्की एक ग्लैमरस रेड ड्रेस में आत्मविश्वास और कामुक आकर्षण बिखेरती नज़र आ रही हैं। उनकी स्त्रीत्व और ऑन-स्क्रीन/ऑफ-स्क्रीन आभा एक बार फिर सभी का दिल जीत रही है।

बॉयफ्रेंड अरबाज़ पटेल का वायरल रिएक्शन

निक्की के लुक से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हुए अरबाज़ पटेल ने एक ऐसा कमेंट किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने लिखा: “मेरा गुलाब है तू,” और साथ में एक फायर इमोजी भी — और यह कमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बैकलेस ड्रेस, टोन्ड बॉडी और कामुक वाइब्स

निक्की के आउटफिट में ड्रेप्ड हॉल्टर-नेक स्टाइल और शानदार बैकलेस डिज़ाइन है, जो उनके टोन्ड बॉडी को पूरी तरह से उभार रहा है। उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और अपनी प्राकृतिक सुंदरता को निखारने के लिए न्यूड मेकअप चुना है। उनके कामुक पोज़ किसी के लिए भी स्क्रॉल करना मुश्किल बना रहे हैं।

टीवी, तमिल और तेलुगु सिनेमा की स्टार

निक्की तंबोली सिर्फ़ टीवी की सनसनी ही नहीं हैं; उन्होंने तेलुगु और तमिल फ़िल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। वह कई टीवी और रियलिटी शोज़ का हिस्सा रही हैं।

बिग बॉस 14 की प्रसिद्धि

बिग बॉस 14 की उपविजेता बनने के बाद निक्की को देशभर में लोकप्रियता मिली। उनके बोल्ड, मज़ेदार और सीधे-सादे स्वभाव ने लाखों दिलों को जीत लिया।

निक्की और अरबाज़ की मुलाक़ात कहाँ हुई

बिग बॉस 14 के अलावा, निक्की खतरों के खिलाड़ी 11 और बिग बॉस मराठी 5 में भी नज़र आ चुकी हैं। निक्की और अरबाज़ की मुलाक़ात बिग बॉस मराठी 5 के दौरान हुई थी और तब से वे साथ हैं।