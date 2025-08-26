Nikki Tamboli Bikini Photos: निक्की तंबोली ने अपनी नई तस्वीरों से  उड़ाया गर्दा, फैंस हार बैठे दिल  

Nikki Tamboli Bikini Photos, (आज समाज), नई दिल्ली: अभिनेत्री निक्की तंबोली ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरों से अपने फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

ग्लैमरस ब्लैक बॉडीकॉन ट्यूब ड्रेस से लेकर खूबसूरत पीली बिकिनी तक, यह दिवा लगातार फैशन के नए आयाम स्थापित कर रही हैं और ऑनलाइन माहौल को और भी गर्मा रही हैं।

अपने पहले लुक में, निक्की ने ट्यूब नेकलाइन वाली स्टाइलिश ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जो उनके स्टाइलिश अंदाज़ को और भी निखार रही थी।

इसे गोल्डन हैंड एक्सेसरी के साथ पेयर करते हुए, उन्होंने क्लासी बैकग्राउंड के सामने खूबसूरत पोज़ दिए। गुलाबों का गुलदस्ता पकड़े, निक्की की चमकदार मुस्कान ने उनके बोल्ड अवतार में एक सौम्य आकर्षण जोड़ दिया।

अभिनेत्री ने अपने फॉलोअर्स को बिकिनी की कुछ तस्वीरें भी दिखाईं। चटक पीले रंग के स्विमवियर पहने, निक्की आईने में खुद को निहारते हुए कॉफी का आनंद लेती नज़र आईं।

एक और तस्वीर में, उन्होंने अपने टोन्ड फ़िगर को एक शानदार बैक पोज़ के साथ दिखाया, जिससे प्रशंसक उनके बेदाग़ बीच-रेडी लुक पर फ़िदा हो गए।