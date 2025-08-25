Nikki Murder Case: जेठ के बाद ससुर भी गिरफ्तार, सामने आए दहेज और दूसरी शादी के चौंकाने वाले राज

Nikki Murder Case, (आज समाज), नई दिल्ली: निक्की हत्याकांड में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने निक्की के पति, सास और देवर की गिरफ्तारी के बाद अब उसके ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह देवर की गिरफ्तारी की खबर आई और कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने पुष्टि की कि फरार ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कासना पुलिस ने खुफिया जानकारी और गोपनीय सूचनाओं की मदद से गौतमबुद्ध नगर के सिरसा चौराहे के पास आरोपी को ढूंढ निकाला। आरोपी की पहचान सिरसा गांव निवासी सतवीर (55) पुत्र फकीरा के रूप में हुई है।

निक्की की हत्या में अब तक चार गिरफ्तारियाँ

इस नवीनतम गिरफ्तारी के साथ, पुलिस ने निक्की के ससुराल पक्ष के चार सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। उसका पति, सास, देवर और अब उसका ससुर। निक्की की नृशंस हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद मामले को सुलझाने के लिए लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिसके बाद ये गिरफ्तारियाँ की गई हैं।

बहन के विस्फोटक खुलासे

निक्की की बहन ने इस अपराध के पीछे की असल वजह के बारे में चौंकाने वाले दावे किए हैं। उसने खुलासा किया कि शादी के समय भारी दहेज मिलने के बावजूद, निक्की के ससुराल वाले और पैसे की माँग करते रहे। निक्की की शादी उसी घराने में हुई थी जहाँ उसकी बड़ी बहन की पहले से ही शादी थी। मतलब निक्की की बहन उसकी जेठानी भी थी।

बहन ने आरोप लगाया कि निक्की के ससुराल वाले उसे “रास्ते से हटाना” चाहते थे ताकि वे अपने बेटे की दोबारा शादी कर सकें। उसने यह भी बताया कि जब उसने निक्की का साथ देने की कोशिश की, तो उसे भी परेशान किया गया। दहेज की माँग बढ़ती गई और दबाव असहनीय होता गया।

लालच और विश्वासघात का मामला

जाँच ​​में आगे पता चला कि निक्की का पति विपिन भाटी उसके ब्यूटी पार्लर से पैसे चुरा रहा था और ₹60 लाख की एक महंगी लग्जरी कार की माँग कर रहा था। इन खुलासों ने निक्की की हत्या के पीछे लालच, उत्पीड़न और विश्वासघात की एक भयावह तस्वीर पेश की है।