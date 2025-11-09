Haryana Weather Update: हरियाणा की रातें शिमला से भी ठंडी, 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान

By
Rajesh
-
0
30
Haryana Weather Update: हरियाणा की रातें शिमला से भी ठंडी, 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान
Haryana Weather Update: हरियाणा की रातें शिमला से भी ठंडी, 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान

पहाड़ों पर बर्फ गिरने से मैदानी इलाकों में बढ़ रही ठंड
Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में सुबह और शाम के समय लोगों को कंपकंपी महसूस हो रही है। हरियाणा में रातें शिमला से भी ठंडी होने लगी है। शनिवार को हिसार और महेंद्रगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा। इसलिए कहा जा सकता है कि हरियाणा की रातें शिमला से भी ठंडी है।

कारण पहाड़ों पर बर्फ गिरना है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों से राज्य में दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से आने वाले दिनों में रात का तापमान और नीचे जा सकता है।

कुछ जगहों पर छा सकते है हल्के बादल, 7 से 10 डिग्री के बीच रहेगा न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, हवा चलने की वजह से दिन में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन रात में थोड़ी ठंडक रहेगी। दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कुछ जगहों पर हल्के बादल भी छा सकते हैं।

किसानों को गेहूं की बिजाई पूरी करने की सलाह

हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द गेहूं की बिजाई पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि सरसों की फसल में यदि किसी प्रकार की बीमारी दिखाई दे तो किसान नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और उचित उपचार प्राप्त करें।

13 नवंबर तक खुश्क रहेगा मौसम, उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी

उन्होंने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 13 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है।