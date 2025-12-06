Night Shelters : फरीदाबाद में सभी रैन बसेरा में पहुंच गए गर्म बिस्तर

नागरिकों को सर्दी में नि:शुल्क रात्रि ठहराव के लिए सरकार द्वारा दी सुविधा

Faridabad News, आज समाज , फरीदाबाद। निरंतर बढ़ रही सर्दी के मौसम में नागरिकों के रात्रि में ठहरने के लिए रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए निगम द्वारा बेघर एवं बेसहारा लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में रात बिताने को मजबूर न हो।

रैन बसेरों में की गई प्रमुख व्यवस्थाएं

शहर के सभी 6 रैन बसेरों में कुल 250 से 300 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था उपलब्ध की गई है। निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने जानकारी दी सभी रैन बसेरों में हीटर लगाए गए हैं तथा पर्याप्त मात्रा में गर्म कंबल,रजाई व बिस्तर उपलब्ध करा दिए गए हैं। दो पोटा केबिन रैन बसेरों के अलावा तिकोना पार्क में लगभग 100 से ज्यादा नागरिकों के ठहरने का प्रबंध किया गया है, जहाँ गर्म पानी एवं हीटर की सुविधा दी गई है।

इसी प्रकार सेक्टर-14 स्थित रैन बसेरे में 25 लोगों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था की गई है। नगर निगम फरीदाबाद का उद्देश्य है कि सर्दी के मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति रात में असहाय न रहे। निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने रैन बसेरे के एरिया में संबंधित जेई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया, जो कि रैन बसेरों में सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। नगर परियोजना अधिकारी द्वारका प्रसाद की देखरेख में सभी रैन बसेरों में फोल्डिंग,रजाई एवं गर्म कंबल आदि समान पहुंचवाया गया है। लगातार सभी रैन बसेरों की व्यवस्था की निगरानी की जा रही है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

