Nidhi Agerwal Viral Video: Payal Gaming के बाद निधि अग्रवाल का 32 सेकंड का वीडियो वायरल, भीड़ ने की शर्मनाक हरकत

Nidhi Agerwal Viral Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में परेशान करने वाले वायरल वीडियो की बाढ़ आ गई है, जिससे लोग हैरान और गुस्से में हैं। पायल गेमिंग को लेकर हुए विवाद के बाद, अब एक और वीडियो ने ऑनलाइन भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। इस बार, इसमें एक्ट्रेस निधि अग्रवाल शामिल हैं, जो प्रभास की ब्लॉकबस्टर बाहुबली में दिखी थीं और अभी अपनी आने वाली फिल्म द राजा साहब की तैयारी कर रही हैं।

वायरल 32-40 सेकंड की क्लिप में, निधि अग्रवाल को परेशान किया जा रहा है और आदमियों की एक गुस्सैल भीड़ उन्हें घेरे हुए है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये आदमी कथित तौर पर उनके अपने फैन थे।

निधि अग्रवाल को भीड़ ने घेर लिया

यह घटना हैदराबाद में द राजा साहब के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान हुई, जहाँ फिल्म का एक गाना लॉन्च किया गया था। निधि इवेंट में ग्लैमरस अवतार में पहुंचीं और फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि, जब उन्होंने वेन्यू से निकलने की कोशिश की तो हालात जल्द ही अफरा-तफरी में बदल गए।

जैसे ही निधि अपनी कार की तरफ बढ़ीं, अचानक एक बड़ी भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनका रास्ता रोक दिया। यह पल कैमरे में कैद हो गया और तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

भीड़ के बीच जूझती दिखीं एक्ट्रेस

वीडियो में, निधि अग्रवाल को साफ तौर पर अपनी कार तक पहुंचने के लिए जूझते हुए देखा जा सकता है, जो चारों तरफ लोगों की भीड़ में फंसी हुई हैं। धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी साफ दिख रही है, और सिक्योरिटी वालों की मौजूदगी के बावजूद, भीड़ पूरी तरह से बेकाबू दिख रही है। निधि साफ तौर पर असहज और परेशान दिख रही हैं क्योंकि वह सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं।

इंटरनेट पर गुस्से में रिएक्शन

वायरल क्लिप ने ऑनलाइन बहुत गुस्सा भड़का दिया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भीड़ के बर्ताव की बुराई की है, इसे शर्मनाक और नामंज़ूर बताया है। कुछ ने जहां बेकाबू फैंस को दोषी ठहराया, वहीं दूसरों ने एक्ट्रेस के लिए सही सिक्योरिटी पक्का न करने के लिए इवेंट ऑर्गनाइजर को जिम्मेदार ठहराया।

इस घटना ने एक बार फिर सेलिब्रिटी की सुरक्षा, भीड़ को मैनेज करने और खास तौर पर पब्लिक जगहों पर महिलाओं के सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।