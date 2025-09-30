Nicole Kidman Keith Urban Separated: निकोल किडमैन और कीथ अर्बन 19 साल बाद अलग हुए, क्या अभिनेत्री के पति ने धोखा दिया?

Nicole Kidman Keith Urban Separated, आज समाज, नई दिल्ली: ऑस्कर विजेता अभिनेत्री निकोल किडमैन, जिन्हें उनकी फिल्म “द आवर्स” के लिए जाना जाता है, एक बार फिर दिल टूटने का सामना कर रही हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज़ से अलग होने के बाद, निकोल ने 2006 में ऑस्ट्रेलियाई गायक-गीतकार कीथ अर्बन से शादी की थी। अब, लगभग दो दशक बाद, उनकी शादी अब गहरे संकट में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 19 साल साथ रहने के बाद, यह जोड़ा अलग हो गया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गलत क्या हुआ।

यह जोड़ा क्यों अलग हुआ?

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, निकोल किडमैन और कीथ अर्बन, जिन्हें कभी हॉलीवुड का पावर कपल माना जाता था, इस साल की शुरुआत में चुपचाप अलग हो गए। उनकी शादी, जो कभी अटूट लग रही थी, हाल के वर्षों में काफी तनाव में रही है।

निकोल, जिन्होंने कीथ से मिलने से चार साल पहले टॉम क्रूज़ से तलाक ले लिया था, ने कथित तौर पर शादी को बचाने की पूरी कोशिश की। सूत्रों का दावा है कि यह अलगाव “एकतरफ़ा” है, क्योंकि निकोल अलग नहीं होना चाहती थीं। वह अभी भी रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी सब कुछ बिखरता ही जा रहा था।

रिश्ता महीनों से टूट रहा था

उनके अलग होने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थीं। मनोरंजन माध्यमों से पता चला कि जब निकोल ने पुर्तगाली निवास के लिए आवेदन किया था, तो कीथ का नाम आवेदन से गायब था—जिससे अलगाव की अफवाहों को बल मिला। अंदरूनी सूत्रों ने तो यह भी संकेत दिया कि उनका रिश्ता महीनों से टूट रहा था।

कीथ अर्बन का घर छोड़ना

खबरों के अनुसार, कीथ पहले ही नैशविले स्थित अपने पारिवारिक घर को छोड़कर उसी शहर में एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। इस बीच, निकोल कथित तौर पर अपनी दोनों बेटियों की अकेले देखभाल कर रही हैं।

2006 में शुरू हुई एक प्रेम कहानी

निकोल और कीथ पहली बार G’Day USA गाला में मिले थे और 2006 में शादी के बंधन में बंध गए थे। इसी जून में, निकोल ने सोशल मीडिया पर भावुक तस्वीरें साझा करके अपनी 19वीं शादी की सालगिरह भी मनाई। जश्न के बावजूद, उनके रिश्ते में दरार पहले से ही दिखाई दे रही थी।

हालाँकि न तो निकोल किडमैन और न ही कीथ अर्बन ने आधिकारिक तौर पर अपने तलाक की पुष्टि की है, लेकिन उनके अलग होने की चर्चा तेज़ होती जा रही है। प्रशंसक अब यह सोच रहे हैं कि क्या यह एक और हॉलीवुड प्रेम कहानी का अंत है।