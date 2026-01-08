Nicole Kidman Keith Urban Divorce Reason: ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस निकोल किडमैन और ग्रैमी विजेता सिंगर कीथ अर्बन को हॉलीवुड के सबसे प्यारे और स्थिर कपल्स में से एक माना जाता था। उनके रोमांस की पूरी दुनिया में तारीफ होती थी, और फैंस को लगता था कि उनका रिश्ता अटूट है। हालांकि, लगभग दो दशक साथ रहने के बाद, इस कपल ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी खत्म कर दी है।

तलाक के लिए अर्जी देने के चार महीने बाद, निकोल किडमैन और कीथ अर्बन अब अलग हो गए हैं, जिससे उनके 19 साल के रिश्ते का अंत हो गया है। यह खबर दुनिया भर में उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका है।

19 साल बाद तलाक फाइनल हुआ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निकोल किडमैन और कीथ अर्बन का तलाक 6 जनवरी, 2026 को फाइनल हुआ। नैशविले, टेनेसी में एक जज ने आधिकारिक तौर पर उनकी शादी खत्म कर दी, जिससे वे कानूनी तौर पर सिंगल हो गए।

उनके अलग होने की अटकलें महीनों से चल रही थीं। सितंबर 2025 में, रिपोर्ट्स सामने आईं कि निकोल ने तलाक के लिए अर्जी दी है, जिससे फैंस हैरान रह गए थे। अब, जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, उनके अलग होने की पुष्टि ने कई लोगों का दिल तोड़ दिया है।

निकोल और कीथ अलग क्यों हुए?

हालांकि कपल ने सार्वजनिक तौर पर अपने मुद्दों पर विस्तार से बात नहीं की, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके अलग होने का मुख्य कारण सुलह न हो पाने वाले मतभेद थे।

उनकी तलाक की अर्जी में कथित तौर पर कहा गया था कि शादी में लगातार दिक्कतें आ रही थीं और उनके बीच के मतभेदों को सुलझाया नहीं जा सका। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद, रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां सुलह अब संभव नहीं थी।

उनकी बेटियों की कस्टडी किसे मिली?

निकोल और कीथ की दो टीनएज बेटियां हैं। कस्टडी एग्रीमेंट के अनुसार, निकोल किडमैन प्राइमरी रेजिडेंशियल पेरेंट होंगी। प्लान के अनुसार, बच्चे नैशविले में ही रहेंगे, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय बिताया है। डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि किसी भी पेरेंट को पति या पत्नी या बच्चे के भरण-पोषण के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, और उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी को बराबर बांटा जाएगा।

कपल ने कथित तौर पर अपनी बेटियों की भलाई को सबसे ऊपर रखते हुए, सौहार्दपूर्ण तरीके से को-पेरेंटिंग करने का फैसला किया है।

निकोल किडमैन की पहली शादी टॉम क्रूज़ से हुई थी

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि कीथ अर्बन निकोल किडमैन के दूसरे पति थे। एक्ट्रेस की शादी पहले हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज़ से हुई थी। उनकी शादी 11 साल चली और 2001 में उनका तलाक हो गया। निकोल और कीथ ने 2005 में सगाई की और 2006 में शादी कर ली, और हॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक बन गए।

एक परियों जैसी प्रेम कहानी का अंत

रेड कार्पेट पर दिखने से लेकर दिल को छू लेने वाले इंटरव्यू तक, निकोल किडमैन और कीथ अर्बन अक्सर एक-दूसरे के लिए अपने गहरे प्यार और सम्मान के बारे में बात करते थे। इसीलिए उनके तलाक से फैंस इमोशनल और हैरान हैं।

हालांकि उनकी रोमांटिक यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों स्टार्स ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए अपने करियर और बच्चों पर ध्यान देंगे।