Nick Jonas Dance Video: निक जोनस का देसी अंदाज वायरल! पुराने बॉलीवुड गाने पर किया धमाकेदार डांस

Nick Jonas Dance Video: हॉलीवुड सिंगर और ग्लोबल हार्टथ्रोब निक जोनास, जो बॉलीवुड की अपनी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति हैं, एक बार फिर अपने इंडियन वाइब्स से सबका दिल जीत रहे हैं! सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले निक इन दिनों पूरी तरह से बॉलीवुड फीवर में डूबे हुए लग रहे हैं। हिंदी गानों पर डांस करते हुए उनके रील्स एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं, और फैंस को यह बहुत पसंद आ रहा है।

मुझसे शादी करोगी” के टाइटल ट्रैक पर डांस

हाल ही में, निक ने एक नया रील शेयर किया है जिसमें वह प्रियंका चोपड़ा की 21 साल पुरानी फिल्म “मुझसे शादी करोगी” के टाइटल ट्रैक पर डांस कर रहे हैं। वीडियो में उनके भाई भी उनके साथ हैं, लेकिन साफ ​​तौर पर निक ही सबका ध्यान खींच रहे हैं। नीली जैकेट पहने, गले में बंदना बांधे, और पूरे बॉलीवुड स्वैग में, निक का “देसी अवतार” इंटरनेट पर सबका दिल पिघला रहा है।

फिल्मी एक्सप्रेशंस पर फैंस दीवाने

यह पहली बार नहीं है जब निक ने हिंदी संगीत के लिए अपना प्यार दिखाया है। इससे पहले, उन्हें प्रियंका और अपने भाई के साथ “आप जैसा कोई” पर डांस करते देखा गया था, और धुरंधर के हिट ट्रैक “शरारत” पर उनका मज़ेदार रील भी ज़बरदस्त वायरल हुआ था। उनकी सहज एनर्जी और फिल्मी एक्सप्रेशंस ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया है, और कई लोग उन्हें प्यार से “देसी जीजू” कहते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)

हालांकि निक ने इस लेटेस्ट रील पर कमेंट्स बंद कर दिए हैं, लेकिन उनके पिछले रील्स को फैंस और सेलेब्स से बहुत प्यार मिला था, जिसमें प्रीति ज़िंटा, मलाइका अरोड़ा और श्रीजिता डे शामिल हैं, जिन्होंने उनके डांस मूव्स की तारीफ की थी। एक फैन ने मज़ाक में कहा, “निक जीजू, प्लीज़ अपनी हिंदी प्लेलिस्ट शेयर करें!” जबकि दूसरे ने लिखा, “मैं उन्हें कभी भी हिंदी गाने के बोल सिखाने के लिए तैयार हूँ!”

बॉलीवुड बीट्स से लेकर चुलबुले अंदाज़ तक, निक जोनास का देसी प्यार लगातार सबका दिल जीत रहा है। शादी के सात साल बाद भी, निक और प्रियंका का रिश्ता पहले दिन की तरह ही फ्रेश, मज़ेदार और प्यारा लगता है—और फैंस को यह बहुत पसंद आ रहा है!