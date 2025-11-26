Delhi Blast Update: डॉ. आदिल और शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर आएंगी एनआईए

आदिल ने ही दिया था फतेहपुरा तगा और धौज में विस्फोट जुटाने का आइडिया

Delhi Blast Update, (आज समाज) नई दिल्ली/फरीदाबाद: दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब एनआईए दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकी डॉ. आदिल और शाहीन को जांच के लिए फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर आएंगी। एनआईए की जांच में सामने आया है कि डॉ. आदिल और सुसाइड बॉम्बर डॉ. उमर नबी के बीच कई सालों से दोस्ती थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही उमर नबी ने आदिल की मुलाकात मुजम्मिल और शाहीन सईद से कराई। यूनिवर्सिटी में आदिल उमर नबी और मुजम्मिल के हॉस्टल के फ्लैट में ही रुकता था।

आदिल कई बार उमर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आया था। वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उमर के फ्लैट में ही रुकता था। आदिल ने ही फतेहपुरा तगा और धौज गांव में विस्फोट जुटाने का आइडिया दिया था, क्योंकि आसपास काफी मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा यहां बगैर किसी कागजी फार्मेलिटी के आसानी से कमरे भी किराए पर मिल जाते हैं।

अनंतनाग में सरकारी डॉक्टर थे आदिल और उमर

आदिल और दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया आतंकी उमर नबी आपस में दोस्त थे। दोनों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे। बाद में आदिल ने यूपी के सहारनपुर में नौकरी शुरू की, जबकि उमर नबी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद नौकरी शुरू की। दोनों अलग-अलग जगह रहे लेकिन संपर्क लगातार रहा।

आदिल की पत्नी रुकैया मनोचिकित्सक, भाई भी डॉक्टर

आदिल कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपुरा का रहने वाला है। आदिल ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर की नौकरी की। 2024 में अस्पताल से इस्तीफा देकर सहारनपुर आ गया। यहां कई अस्पतालों में काम करने लगा। बाद में फेमस मेडिकेयर अस्पताल में लाखों के पैकेज पर जॉइन किया। 4 अक्टूबर को आदिल ने जम्मू-कश्मीर में शादी की। पुलिस के अनुसार, डॉ. आदिल का भाई भी डॉक्टर है। उसकी पत्नी रुकैया भी मनोचिकित्सक है।

बारीक से बारीक जानकारी हासिल करेगी एनआईए

जांच एजेंसी शाहीन को यूनिवर्सिटी लाकर बारीक से बारीक जानकारी हासिल करेगी, जैसे कि वह यूनिवर्सिटी में किससे मिलती थी और कहां बैठकर बैठक करती थी। मीटिंग के दौरान कौन लोग शामिल होते थे? शाहीन की गाड़ी में मिले हथियारों को यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लाया गया और उन्हें कहां और कैसे छिपाया गया था? इस तरह की सभी जानकारियों को एकत्रित किया जाएगा।

