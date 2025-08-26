Nia Sharma Photos: निया शर्मा के हुस्न के आगे फीकी पड़ीं बॉलीवुड हसीनाएं, इन 10 तस्वीरों पर आप भी हार बैठेंगे दिल

By
Mohit Saini
-
0
36
Nia Sharma Photos: निया शर्मा के हुस्न के आगे फीकी पड़ीं बॉलीवुड हसीनाएं, इन 10 तस्वीरों पर आप भी हार बैठेंगे दिल
Nia Sharma Photos: निया शर्मा के हुस्न के आगे फीकी पड़ीं बॉलीवुड हसीनाएं

Nia Sharma Photos, (आज समाज), नई दिल्ली: टेलीविज़न डीवा निया शर्मा अपने बोल्ड अंदाज़ और फ़ैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। भारतीय टीवी की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक के रूप में जानी जाने वाली, वह अक्सर अपने सिज़लिंग लुक्स से बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय, निया अपनी लुभावनी तस्वीरों से माहौल को और भी गर्मा देती हैं। पेश हैं उनके 10 सबसे शानदार लुक्स जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे:

प्रिंटेड को-ऑर्ड मैजिक

Nia Sharma Photos

इस आकर्षक प्रिंटेड टू-पीस आउटफिट में, निया बेहद खूबसूरत लग रही हैं। लाल लिपस्टिक और घुंघराले बाल उनके आकर्षण में चार चाँद लगा रहे हैं, जिससे यह लुक बेहद आकर्षक लग रहा है।

ब्लैक ग्लैम डीवा

Nia Sharma Photos

स्मोकी आईज़ और बोल्ड मेकअप के साथ डीप-नेक ब्लैक आउटफिट में, निया ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इस तस्वीर पर एक नज़र किसी के भी दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है।

पीले रंग में देसी ब्यूटी

Nia Sharma Photos: निया शर्मा के हुस्न के आगे फीकी पड़ीं बॉलीवुड हसीनाएं, इन 10 तस्वीरों पर आप भी हार बैठेंगे दिल
निया ने साबित कर दिया है कि वह भारतीय परिधानों में भी कमाल की हैं। झुमके और माँग टीका के साथ चटक पीले रंग के परिधान में, वह किसी रानी से कम नहीं लग रही हैं।

शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत

Nia Sharma Photos

इस स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस में, निया एकदम फ्रेश, खूबसूरत और सहज रूप से फैशनेबल लग रही हैं।

सफ़ेद पारदर्शी एलिगेंस

Nia Sharma Photos

एक परी जैसी लग रही, निया इस सफ़ेद पारदर्शी सूट में कमाल की लग रही हैं। प्रशंसक यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि कोई इतना बेदाग कैसे दिख सकता है!

काली साड़ी ग्लैमरस

Nia Sharma Photos

स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ काली साड़ी में, निया शान और हॉटनेस को नई परिभाषा दे रही हैं। इस लुक में उनकी खूबसूरती को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

लाल रंग में मनमोहक

Nia Sharma Photos

बोल्ड, जोशीली और बेहद खूबसूरत! इस लाल पोशाक में निया का आकर्षण किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी है।

क्रॉप टॉप और डेनिम वाइब्स

Nia Sharma Photos

कैज़ुअल और सिज़लिंग लुक के साथ, निया ने डेनिम शॉर्ट्स के साथ ब्लैक क्रॉप टॉप में अपनी परफेक्ट टोन्ड वेस्टलाइन को फ्लॉन्ट करते हुए कमाल कर दिया है।

फ्यूज़न क्वीन

Nia Sharma Photos

इस अनोखे लुक में, निया ने ब्लैक ब्रालेट को पीले लहंगे और दुपट्टे के साथ पेयर किया है। बिंदी, चूड़ियों और पारंपरिक वाइब्स के साथ, वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

ऑल व्हाइट परफेक्शन

Nia Sharma Photos

ग्लैमरस अंदाज़ में, निया ने ऑल-व्हाइट आउटफिट और रेड हील्स में कमाल कर दिया है, जिससे साबित होता है कि वह एक बेहतरीन स्टाइल आइकन क्यों हैं।

 