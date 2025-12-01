Nia Sharma New Photos: समंदर किनारे निया शर्मा का सिजलिंग अवतार, ब्लैक मोनोकिनी ने बढ़ाया पारा

Nia Sharma New Photos: TV से OTT सेंसेशन निया शर्मा भले ही इन दिनों स्क्रीन से दूर हों, लेकिन वह अपनी बोल्ड और सिज़लिंग तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अपने बेबाक फैशन चॉइस और शानदार लुक्स के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपने बीच वेकेशन से सेक्सी मोनोकिनी तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट पर आग लगा दी है।

टेलीविज़न की ग्लैमरस डॉल

View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)

अक्सर “इंडियन टेलीविज़न की ग्लैमरस डॉल” कही जाने वाली निया शर्मा अपनी टोन्ड फिज़ीक और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं। उनकी बोल्ड तस्वीरें रेगुलर इंटरनेट पर छाई रहती हैं, और इस बार, उनके ब्लैक मोनोकिनी लुक ने चीज़ों को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है।

मोनोकिनी लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया

अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में, निया ने ब्लैक मोनोकिनी में अपने परफेक्ट फिगर को दिखाते हुए तस्वीरों की एक सीरीज़ शेयर की। समुद्र किनारे पोज़ देती हुई, एक्ट्रेस बहुत हॉट लग रही हैं, उनके सिज़लिंग एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज सबका ध्यान खींच रहे हैं।

हर एंगल से किलर

फोटोज़ में निया मिनिमल मेकअप में हैं और उनके बाल खुले हैं, जिससे उन्हें एक नेचुरल लेकिन आकर्षक वाइब मिल रही है। हर पोज़ एक अलग एंगल को हाईलाइट करता है, जो उनके कर्व्स और फिटनेस को पूरी तरह से दिखाता है, जिससे फैंस के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता है।

कैप्शन जिसने दिल जीत लिया

फोटोज़ शेयर करते हुए, निया ने उन्हें कैप्शन दिया: “करंट स्टेटस: अकेले खाना… अकेले खेलना… अकेले मुस्कुराना… खुशी से रहना…” कैप्शन फैंस के दिलों में उतर गया और उनके बोल्ड फोटोशूट में एक सोलफुल टच जोड़ दिया।

फैंस ने प्यार बरसाया

फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। उनकी बोल्डनेस और खूबसूरती की तारीफ़ करने से लेकर उन्हें “क्लासिक ब्यूटी” कहने तक, सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके पोस्ट पर दिल और आग वाले इमोजी की बाढ़ ला दी।

निया शर्मा का हालिया काम

उनके प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो, निया शर्मा आखिरी बार कुकिंग पर आधारित रियलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में नजर आई थीं। टीवी शो के अलावा, वह वेब सीरीज और कई पॉपुलर रियलिटी प्रोग्राम का भी हिस्सा रही हैं।

वह शो जिसने उन्हें स्टार बना दिया

निया ने 2010 में ‘काली – एक अग्निपरीक्षा’ से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन वह ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ में अहम रोल निभाने के बाद फेमस हुईं, जिससे वह घर-घर में मशहूर हो गईं। एक बार फिर, निया शर्मा ने साबित कर दिया है कि जब बोल्ड फैशन और कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो वह जानती हैं कि गेम में आगे कैसे रहना है।