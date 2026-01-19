Nia Sharma Bold Photo: बोल्ड अवतार पड़ा भारी! कम कपड़ों में TV एक्ट्रेस को देख ट्रोलर्स ने पार की सारी हदें 

Nia Sharma Bold Photo: टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक, कई एक्ट्रेस अपने बोल्ड फैशन चॉइस के लिए जानी जाती हैं, और उनका सोशल मीडिया अक्सर ग्लैमरस तस्वीरों और वीडियो से भरा रहता है। ऐसा ही एक नाम जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, वह है पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा। जहां उन्हें अपने कॉन्फिडेंस और स्टाइल के लिए जबरदस्त फैन फॉलोइंग मिलती है, वहीं इसी वजह से उन्हें अक्सर ट्रोल भी किया जाता है।

कुछ साल पहले, निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें तस्वीरें और वीडियो दोनों शामिल थे, और इसने तुरंत सबका ध्यान खींचा। विजुअल्स में, एक्ट्रेस को एक ब्लैक मोनोकिनी में बीच वेकेशन का आनंद लेते हुए, अपने बोल्ड और बेबाक अवतार को फ्लॉन्ट करते हुए देखा गया। जहां उनके फैंस उनके लुक्स और कॉन्फिडेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने गुस्से में रिएक्ट किया और कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ ला दी।

निया शर्मा ट्रोलर्स का निशाना बनीं

निया इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और रेगुलरली अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलकियां शेयर करती रहती हैं। उनका निडर फैशन सेंस अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि, इस खास बीच लुक ने कुछ यूजर्स के बीच गुस्सा भड़का दिया। कई कड़े कमेंट्स किए गए, जिसमें लोगों ने उनकी चॉइस पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, “इसने शर्म की सारी हदें पार कर दी हैं,” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “यह बेशर्मी की हद है।”

View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90)

कुछ ने तो यहां तक ​​कह दिया, “क्या इज्जत नाम की कोई चीज बची है?” विरोध के बावजूद, निया शर्मा ने ट्रोलर्स को नज़रअंदाज़ करना चुना और खुद को आज़ादी से एक्सप्रेस करना जारी रखा, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि वह ऑनलाइन नेगेटिविटी को अपने हौसले पर हावी नहीं होने देतीं।

निया शर्मा की रील बनाम रियल लाइफ

अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो, निया शर्मा का जन्म 1990 में दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम नेहा शर्मा है, जिसे उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद बदलकर निया शर्मा कर लिया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2010 में टीवी शो ‘काली: एक अग्निपरीक्षा’ से की थी।

पिछले कुछ सालों में, उन्होंने ‘एक हज़ारों में मेरी बहना है’, ‘जमाई राजा’, ‘इश्क में मरजावां’ और ‘नागिन 4’ जैसे शोज से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। ​​डेली सोप के अलावा, निया कई म्यूजिक वीडियो और रियलिटी शो में भी नज़र आ चुकी हैं।

खास बात यह है कि वह ‘खतरों के खिलाड़ी: मेड इन इंडिया’ की विनर बनीं, जिससे इंडस्ट्री में उनकी जगह और पक्की हो गई। आप उनसे प्यार करें या उन्हें ट्रोल करें, एक बात तो तय है – निया शर्मा जानती हैं कि सुर्खियों में कैसे रहना है और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी कैसे जीनी है।