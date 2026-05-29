NIA Raids in Four State : एनआईए की चार राज्यों में छापेमारी

यूपी, राजस्थान, बिहार और महाराष्टÑ में कुल 12 जगह चल रही रेड

NIA Raids in Four State (आज समाज), नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन संबंधी इनपुट मिलने के बाद आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ देश के चार राज्यों में छापेमारी की है। एनआईए की यह रेड अभी जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार एनआईए टीमें कुल 12 जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है।

उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्टÑ शामिल हैं। जानकारी के अनुसार एनआईए की यह कार्रवाई एक बड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ है। इसके खिलाफ एनआईए को खुफिया इनपुट हासिल हुए हैं कि पाकिस्तान से जुड़े एक आॅपरेटिव जसवीर चौधरी और उसके भारतीय सहयोगियों ने ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद और आईईडी की बड़ी खेप भारत में भेजी है। जिसके तार इन राज्यों से जुड़ रहे हैं।

किस राज्य में कितनी जगह छापेमारी

जानकारी के अनुसार एनआईए की टीमें यूपी में 5, राजस्थान में 2, बिहार में 2 और महाराष्ट्र में 3 स्थानों पर रेड कर रही हैं। इस दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह नेटवर्क भारत-पाकिस्तान सीमा के जरिए ड्रोन का इस्तेमाल कर हथियार और विस्फोटक सामग्री की तस्करी कर रहा था। इन हथियारों का उद्देश्य पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बड़े हमलों को अंजाम देना बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस साजिश का मकसद आम नागरिकों की जान-माल को नुकसान पहुंचाना और देश में दहशत फैलाना था।

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में भी की थी रेड

ज्ञात रहे कि पिछले दिनों एनआईए की टीमें जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद से श्रीनगर के लाल बाजार इलाके और दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया था। उस दौरान एनआईए ने शोपियां के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम’ पर छापा मारा था। यह वही स्कूल है जिसपर हाल ही में प्रशासन ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी। हाल ही में कश्मीर प्रशासन ने दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम स्कूल को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया था।

ये भी पढ़ें : UP Breaking News : यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 की मौत