NIA Raids in Five States : देश के पांच राज्यों में एनआईए की छापेमारी

जम्मू-कश्मीर से लेकर बिहार तक संदिग्धों से पूछताछ जारी

NIA Raids in Five States (आज समाज), नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की रेड आज देश के पांच राज्यों में करीब 22 ठिकानों पर चल रही है जिसमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है। हालांकि अभी रेड जारी है और इस संबंध में कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन बताया जा रहा है कि यह रेड आतंकी साजिश और उससे जुड़े वित्त पोषण मामले में की जा रही है।

मामले में पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 22 जगहों पर छापेमारी कर रही है। एक टीम बारामूला के जंगम में पहुंची है। वहीं एनआईए टीमें बिहार के कटिहार जिले के सुखासन गांव तक पहुंच गया है। एनआईए की टीम ने सेमापुर थाना क्षेत्र में स्थित गांव में अचानक छापेमारी की, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूत्रों के अनुसार, एनआईए की टीम ने गांव निवासी इकबाल को उनके घर से हिरासत में लिया है। टीम ने इकबाल के परिवार को लिखित नोटिस भी सौंपा। उनके भाई वसिक, जो सीएसपी के संचालक हैं, ने बताया कि छापेमारी सर्च वारंट के आधार पर की गई थी और उसके बाद इकबाल को एजेंसी ने अपने साथ ले लिया।

इधर कुलगाम में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डार क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस संबंध में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई लेकिन बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ जारी है। अभी तक मिली सूचना के अनुसार इस क्षेत्र में तीन से चार आतंकवादी छिपे होने की संभावना है। भारतीय सेना के अनुसार, अभियान के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हो गया। अभियान जारी है। फिलहाल सुरक्षाबलों ने जंगल को घेर लिया है। वहीं आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में सेना का एक अधिकरी और तीन जवानों के घायल होने की सूचना है।

