NHPC Non Executive Recruitment 2025 : NHPC ने निकाली अपने 248 पदों पर भर्ती की अधिसूचना

NHPC Non Executive Recruitment 2025 : अगर आप भी चाहते हो एक शुरक्षित नौकरी जिसमे आपका भविष्ये उज्वल हो तो आपके लिए ये सुनेहरा मौका है क्यूंकि भारत सरकार के अधीन नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने गैर-कार्यकारी पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। एनएचपीसी भारत की अग्रणी जलविद्युत कंपनी है और देश भर में जलविद्युत, सौर, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में भी कार्यरत है। यह भर्ती अभियान उम्मीदवारों को खूबसूरत हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

एनएचपीसी भर्ती विज्ञापन संख्या NH/Rectt./04/2025 के अनुसार, सहायक राजभाषा अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता (सिविल, विद्युत, यांत्रिक, विद्युत एवं संचार), वरिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक (आईटी) और हिंदी अनुवादक सहित विभिन्न पदों के लिए कुल 248 रिक्तियों की घोषणा की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 1 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी।

NHPC Non Executive Recruitment 2025 अवलोकन

संगठन: एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम)

विज्ञापन संख्या: एनएच/भर्ती/04/2025

पद: गैर-कार्यकारी पद

कुल रिक्तियां: 248

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: nhpcindia.com

NHPC Non Executive Recruitment 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 02 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 01 अक्टूबर 2025

NHPC Non Executive Recruitment 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 708/-

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक 0/-

भुगतान मोड ऑनलाइन

NHPC Non Executive Recruitment 2025 रिक्तियां और योग्यता

सहायक राजभाषा अधिकारी ( E01), रिक्त -(11) अंग्रेजी/हिंदी के साथ स्नातकोत्तर + 3 वर्ष का अनुभव

जूनियर इंजीनियर (सिविल) ( S01), रिक्त-(109) सिविल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ डिप्लोमा

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ( S01),रिक्त- (46) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ डिप्लोमा

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) ( S01), रिक्त- (49) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ डिप्लोमा

जूनियर इंजीनियर ( E&C) (S01), रिक्त-(17) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में 60% अंकों के साथ डिप्लोमा

वरिष्ठ लेखाकार ( S01), रिक्त-(10) इंटर सीए पास/इंटर सीएमए पास

पर्यवेक्षक (आईटी) ( S01), रिक्त-(01) बीसीए/बीएससी (आईटी) इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डीओईएसीसी ए लेवल + 1 वर्ष का अनुभव

हिंदी अनुवादक ( W06), रिक्त-(05) पीजी अंग्रेजी/हिंदी के साथ + 1 वर्ष का अनुभव

(कुल 248)

NHPC Non Executive Recruitment 2025 आयु सीमा

आयु सीमा: 01.10.2025 को 18-30 वर्ष

आयु में छूट नियमानुसार दी जाएगी।

NHPC Non Executive Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

दस्तावेज सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

कैसे करें NHPC Non Executive Recruitment 2025 के लिए आवेदन

योग्य उम्मीदवार एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com के करियर सेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र 2 सितंबर 2025 (सुबह 10:00 बजे) से 1 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे) तक उपलब्ध रहेगा।

आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियाँ और एक हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर तैयार रखनी होगी।

