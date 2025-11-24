NGT Act Rule : ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने वाले पर लगाया जाएगा एनजीटी एक्ट का जुर्माना : धीरेन्द्र खडगटा

निगम आयुक्त ने पार्षद मुकेश अग्रवाल के साथ किया वार्ड 37 का दौरा, सुनी समस्याएं

Faridabad News, आज समाज, फरीदाबाद। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने आज वार्ड-37 और वार्ड 39 का दौरा किया। इस दौरान आयुक्त ने ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध कब्जों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एनजीटी एक्ट के तहत चालान कराए जाएंगे। दौरे के दौरान स्थानीय पार्षद मुकेश अग्रवाल और पार्षद नीलम बरेजा के प्रतिनिधि गोल्डी बरेजा ने भी अपने वार्ड की समस्याएं रखी।

इंडियन ऑयल रोड का किया निरीक्षण

निगम आयुक्त ने सेक्टर निवासियों से उनके वार्ड की समस्याओं को विस्तार से जाना और समाधान का भरोसा दिलाया। मौके पर जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने पार्षद मुकेश अग्रवाल, रणबीर चौधरी और सतवीर शर्मा, अजीत नंबरदार के साथ सेक्टर-9 के सांझ पार्क, सद्भावना पार्क तथा इंडियन ऑयल रोड का निरीक्षण किया।

इसके अलावा सेक्टर 9 के वाटर डिस्पोजल पॉइंट का भी निरीक्षण किया गया। जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने पार्षदों के साथ समाधान पर चर्चा की और ऐसी योजना बनाने के निर्देश दिए जिससे भविष्य में जलभराव की स्थिति न बने। वार्ड-37 के सभी पार्कों के रखरखाव तथा वार्ड 37 की मार्केट में शौचालय निर्माण संबंधी समस्याओं को पार्षद मुकेश अग्रवाल द्वारा रखा गया।

लोगों को मूलभूत सुविधाएं पूरी करने की दिशा में कार्य लगातार जारी

इस पर आयुक्त ने मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी दी कि सेक्टर 11 में शौचालय बनाया जा चुका है और पार्षदों द्वारा दी गई अन्य मांगों पर भी जल्द विचार कर शहर की सुंदरता और आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं पूरी करने की दिशा में कार्य लगातार जारी रहेंगे। नगर निगम फरीदाबाद शहर में स्वच्छता, जल निकासी एवं ग्रीन बेल्ट की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य कर रहा है।

