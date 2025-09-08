Next Generation GST : GST स्लैब में बदलाव से कितना होगा मध्यम और गरीब वर्ग को फायदा , आइये जाने

GST 2.0 Update(आज समाज) : GST काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी को खुशखबरी दी। सरकार ने टैक्स में कटौती की, साथ ही दो GST स्लैब भी पेश किए। इतना ही नहीं, कई वस्तुओं को GST-मुक्त कर दिया गया है। कारोबारियों से लेकर मध्यम और गरीब वर्ग तक, सभी को नए GST स्लैब से बंपर फायदा होगा।

वेबसाइट लॉन्च

नई GST दरें 22 अगस्त 2025 से लागू होंगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखना होगा कि GST लागू होते ही उत्पादों की कीमतों में कितनी कमी आएगी। कीमतें कम करके कंपनियां कितना पैसा बचाती हैं? इस बीच, सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसकी मदद से आप चीजों की नई कीमतें चेक कर सकते हैं।

इस वेबसाइट को savingwitgst.in के नाम से लॉन्च किया गया है। सरकारी प्लेटफॉर्म MyGov ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट में कई कैटेगरी भी शामिल की गई हैं।

नेक्स्ट जेनरेशन GST

MyGovIndia ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए जानकारी साझा की है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक पोस्ट के ज़रिए बताया गया कि नेक्स्ट जेनरेशन GST आ गया है। इससे आप सोच रहे होंगे कि आप कितनी बचत कर सकते हैं। वहीं, अपनी पसंद की चीज़ों को कार्ट में डालें और ख़ुद फ़र्क़ देखें। यहाँ आपकी उलझन दूर हो जाएगी। इसे देखने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना होगा।

जानें कौन सी चीज़ सस्ती है

नई GST दरें लागू होने के बाद, आप आसानी से नई कीमतें देख सकते हैं। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पसंदीदा चीज़ को कार्ट में जोड़ना होगा। कार्ट में आपको बेस प्राइस, वैट के समय की कीमत और नेक्स्ट जेन GST के बाद की कीमत आसानी से दिखाई देगी।

इससे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ पर कितनी बचत होने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कार्ट में दूध शामिल किया है, तो 60 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत वैट के साथ 63.6 रुपये और नेक्स्ट जेन GST के तहत 60 रुपये होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी सुधारों से रोजमर्रा की ज़रूरतों और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर सीधी बचत होगी। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर और सभी भारतीय ब्रेड जैसे उत्पादों पर अब शून्य कर लगेगा। साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर और साइकिल जैसी घरेलू वस्तुओं पर अब 5% जीएसटी लगेगा।

