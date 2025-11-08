Rohtak News: रोहतक में नवविवाहिता फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त की

मूलरूप से कोलकता की रहने वाली थी महिला

Rohtak News, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में आज सुबह एक नवविवाहिता द्वारा फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला मूलरूप से कोलकता की रहने वाली थी। वह अपने पति के साथ आर्य नगर में रहती थी। हाल ही में महिला की शादी कोलकता के नजमुद्दीन के साथ हुई थी। वह 24 अक्टूबर को ही रोहतक पहुंची थी।

यहां किराए के मकान में दोनों पति पत्नी रहते थे। सूचना पाकर आर्य नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मौके पर एफएसएल एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की।

पति के काम पर जाने के बाद लगाया फंदा

मकान में रहने वाले लोगों ने बताया कि सुबह करीब साढे 8 बजे संजीता का पति नजमुद्दीन काम के लिए घर से निकला था। इसके बाद जब वह संजीता को नीचे बुलाने के लिए गए तो संजीता ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद संजीता के पति नजमुद्दीन को फोन करके सूचना दी।

नजमुद्दीन ने तोड़ा दरवाजा, फंदे पर लटकी थी संजीता

नजमुद्दीन जब घर पहुंचा और कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो वह अंदर से बंद था। नजमुद्दीन ने दरवाजा तोड़ दिया, जिसके बाद अंदर देखा तो संजीता पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

आर्य नगर थाना एसएचओ बिजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें महिला के सुसाइड करने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए डेड हाउस भेज दिया। पुलिस मृतका के पति की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच कर रही है।

