Karnal News: करनाल में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत

ढाई महीने पहले ही पड़ोस के युवक से की थी लव मैरिज, परिजनों ने ससुरालवालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या करने का आरोप

Karnal News, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल में संदिग्ध हालात में एक नवविवाहिता की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजा, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने से मना कर गए। नवविवाहिता के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुरालवालों ने मारा है। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है।

परिजनों ने ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पुलिस के समझाने पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। युवती ने ढाई महीने पहले की पड़ोस के युवक से शादी की थी। सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जब वे अस्पताल पहुंचे तो रिया की हो चुकी थी मौत

मृतका की पहचान बांसों गेट निवासी रिया (18) के रूप में हुई है। रिया के पिता विनोद कुमार ने बताया कि बेटी ने पड़ोस के युवक चिराग से ढाई महीने पहले लव मैरिज की थी। शनिवार शाम को रिया के ससुराल से फोन आया कि वह बीमार है। परिवार के लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन रिया की पहले ही मौत हो चुकी थी। जब उन्होंने अस्पताल में बात की तो पता चला कि रिया को कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है।

ससुराल वाले दहेज के लिए करते थे मारपीट

रिया के पिता ने आगे कहा कि हमारी बेटी कभी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। ससुराल वाले बेटी के साथ मारपीट करते थे। उसे कहते थे कि तू कम दहेज लेकर आई है, हम अपने बेटे की कहीं और शादी कर देंगे। बेटी ने अपनी मां को कॉल कर यह बात बताई थी।

ससुराल वाले कहते थे दहेज वाली बहू चाहिए

विनोद कुमार ने पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो धाराएं लगनी चाहिए थीं, वे नहीं लगाई। चिराग डेयरी का काम करता है। रिया की मां ने कहा कि बेटी को सभी ससुरालवालों ने जहर देकर मारा है। वो उसे कहते थे कि हमें दहेज वाली चाहिए, हम तो तुझे मारेंगे। घर का सारा काम कराने के बाद उसे खाना भी नहीं देते थे। शनिवार को रिया ने अपनी मौसी को फोन कर कहा था कि सास उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है।

पति, देवर और सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज

सिटी थाना के एसएचओ प्रवीन कुमार ने बताया कि पुलिस ने रिया के शव को पोस्टमॉर्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है। परिजनों ने रिया के पति चिराग, देवर देव, उसकी सास व ससुर पर आरोप लगाए हैं। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।