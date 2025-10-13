Karnal News: करनाल सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत

परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप

Karnal News, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल स्थित नागरिक अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों का कहना है कि स्टाफ नर्स की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। स्टाफ नर्स ने समय पर डिलीवरी नहीं की और खाना खाने चली गई। जबकि महिला दर्द से तड़प रही थी। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजन मांग कर रहे हैं कि दोषी स्टाफ नर्स और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

डिलीवरी करने को कहा तो नर्स बोली, अभी दर्द और बढ़ने दो

प्राप्त जानकारी अनुसार कुंजपुरा के परिवार ने 12 अक्तूबर की शाम अपनी बहू पिंकी को लेबर पेन होने पर करनाल के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। पिंकी की ननंद सोनिया का कहना है कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को बताया कि महिला को लेबर पेन है, लेकिन वहां मौजूद नर्स बार-बार यही कहती रही कि अभी दर्द और बढ़ने दो। परिजनों के मुताबिक, इसी लापरवाही में काफी समय निकल गया।

खाना खाकर डिलीवरी करने की बात कहीं

जब प्रसूता को तेज दर्द हुआ, तो स्टाफ ने उसे लेबर रूम में ले लिया, लेकिन वहां पहले से एक और मरीज की डिलीवरी चल रही थी। आरोप है कि उस महिला की डिलीवरी कराने के बाद नर्स ने कहा कि अब वह खाना खाकर आएगी, फिर दूसरी डिलीवरी करेगी। इस बीच प्रसूता को और दर्द बढ़ा और बच्चा बाहर आने लगा।

लेबर रूम में मौजूद सफाई कर्मचारी ने बच्चे को पकड़ा

नवजात के पिता गुरसेवक का आरोप है कि जब बच्चा बाहर आया, तो लेबर रूम में मौजूद सफाई कर्मचारी ने ही बच्चे को पकड़ा। उसने कई बार जोर-जोर से पुकारा कि मेडम अंदर आओ, लेकिन नर्स ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बाद में बच्चे की बुआ सोनिया खुद बाहर भागी और मेडम को बुलाकर ले आई। जब तक स्टाफ पहुंचा, तब तक बच्चे की हालत बिगड़ चुकी थी।

स्टाफ की लापरवाही ने घर की खुशियां छीन ली

मृतक नवजात के पिता गुरसेवक ने बताया कि उनकी शादी को अभी एक साल ही हुआ था और यह उनका पहला बच्चा था। उन्होंने कहा कि डिलीवरी नॉर्मल थी, फिर भी केस बनाने के लिए नर्स ने मरीज को सात टांके लगा दिए। परिवार का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही ने उनके घर की खुशियां छीन लीं।

