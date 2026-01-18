IND Vs NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड ने इंडिया में पहली बार वनडे सीरीज जीती, तीसरे मैच में भारत को 41 रन से मात दी

कोहली ने इंटरनेशनल करियर का 85वां शतक लगाया

IND Vs NZ 3rd ODI, (आज समाज), इंदौर: न्यूजीलैंड ने इंडिया में पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम की। आज इंदौर में खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराया। होलकर स्टेडियम में रविवार को 338 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम 46 ओवर में 296 रन पर आॅलआउट हो गई। विराट कोहली ने 108 बॉल पर 124 रन की शतकीय पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

इस मैदान पर भारतीय टीम पहला मैच हारी है। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने 137 और ग्लेन फिलिप्स ने 106 रनों की शतकीय पारियां खेलीं। दोनों ने 219 रन की साझेदारी भी की। गेंदबाजी में कीवियों की ओर से क्रिस्टियन क्लार्क और जैक फॉल्क्स 3-3 विकेट झटके। भारत के लिए हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने 3-3 विकेट लिए।