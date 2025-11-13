Business News Update : भारत के साथ एफटीए का न्यूजीलैंड को बेसब्री से इंतजार

By
Harpreet Singh
-
0
60
Business News Update : भारत के साथ एफटीए का न्यूजीलैंड को बेसब्री से इंतजार
Business News Update : भारत के साथ एफटीए का न्यूजीलैंड को बेसब्री से इंतजार

दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार समझौता दोनों को सामान अवसर करेगा प्रदान

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देश इसपर हस्ताक्षर कर देंगे। ज्ञात रहे कि दोनों देश पिछले लंबे समय से एक दूसरे के आर्थिक और व्यापारिक भागीदार हैं और जल्द ही इनके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इस एफटीए से भारत और न्यूजीलैंड दोनों को बराबर का फायदा होगा। यदि भारत के लिए न्यूजीलैंड कई जगह राह खोलेगा तो वहीं न्यूजीलैंड को भारत की तरफ से काफी ज्यादा रवेन्यू भी मिलेगा।

इन क्षेत्रों में दोनों देशों के पास पर्याप्त अवसर

इन दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए पर्यटन, शिक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर मौजूद हैं। आॅकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय का यह कहना है। भारत न्यूजीलैंड में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के क्रियान्वयन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को भारी बढ़ावा मिलेगा। यह वर्तमान में लगभग 1.4 अरब डॉलर है। बता दें कि दोनों देश व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है।

उद्योग मंत्री कर चुके हैं न्यूजीलैंड की यात्रा

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की हाल की आॅकलैंड और रोटोरुआ यात्रा से व्यापार वार्ता को काफी प्रोत्साहन मिला है। आॅकलैंड स्थित कंप्यूटर इंजीनियर रानी सिंह ने कहा कि मैं दोनों देशों के बीच मिलकर काम करने के लिए अपार अवसर देखती हूं, न केवल व्यापार में, बल्कि शिक्षा, पर्यटन और प्रीमियम पेय पदार्थ व प्रौद्योगिकी जैसे नवाचार-संचालित उद्योगों जैसे दीर्घकालिक संबंध बनाने वाले क्षेत्रों में भी। उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, एआई और साइबर सुरक्षा में सहयोग से भी लाभ उठा सकते हैं।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : भारतीय अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर खत्म हुआ : रिपोर्ट