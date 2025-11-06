New York: जोहरान ममदानी ने मेयर बनने के बाद पहले दिन सांसद एलेक्जेंड्रिया के साथ किया दम-आलू, पनीर टिक्का व चाय का लंंच

Mamdani Chai, Momos At Lunch Meet, (आज समाज), वाशिंगटन: न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने पहले दिन की शुरुआत डेमोक्रेट नेता (Democrat leader) एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज (Alexandria Ocasio-Cortez) के साथ भारतीय लंच करके की। ओकासियो-कोर्टेज उन चंद डेमोक्रेट्स में से एक थीं जिन्होंने मेयर पद के लिए ममदानी का समर्थन किया था।

सबसे बड़े शहर का नेतृत्व करने वाले पहले मुस्लिम

ममदानी ने कहा, कल (भारतीय समयानुसार आज रात) इस बारे में और भी कुछ कहना है। लेकिन सबसे खास बात जैक्सन हाइट्स (Jackson Heights) के लालिगुरास बिस्ट्रो (Laliguras Bistro) में मेरी सांसद एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के साथ (भारतीय समयानुसार बुधवार को) लंच था। उन्होंने अपनी लंच मीटिंग की तस्वीरें साझा करते हुए पर एक पोस्ट में लिखा।

तस्वीर में, ओकासियो-कोर्टेज (Ocasio-Cortez) को मोमोज, आलू-दम और बाओ के साथ पनीर टिक्का, व चाय का आनंद लेते देखा जा सकता है। यह भोजन उनकी दक्षिण एशियाई विरासत को समर्पित है। लालीगुरस बिस्ट्रो (Laliguras Bistro), जैक्सन हाइट्स, क्वींस, न्यूयॉर्क में स्थित एक भारतीय और नेपाली भोजनालय है। ओकासियो-कोर्टेज उन चंद डेमोक्रेट्स में से एक थीं जिन्होंने मेयर पद के लिए ममदानी का समर्थन किया था।

चुनाव जीतकर कई मायनों में इतिहास रचा

जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर कई मायनों में इतिहास रचा है। उन्होंने वामपंथी एजेंडे के साथ जनादेश जीता, जिसका उद्देश्य धन असमानता के खिलाफ अभियान चलाकर तथा सामर्थ्य को बढ़ावा देकर न्यूयॉर्क को अधिक किफायती बनाना था।

