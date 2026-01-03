New Year Grapes Trend: न्यू ईयर पर अंगूर का क्रेज, मार्केट में मच गई शॉर्टेज

Mohit Saini
New Year Grapes Trend: न्यू ईयर पर अंगूर का क्रेज, मार्केट में मच गई शॉर्टेज
New Year Grapes Trend: स्पेन की नए साल की शाम की एक मशहूर परंपरा—आधी रात को अच्छी किस्मत के लिए 12 अंगूर खाना—ने अप्रत्याशित रूप से भारतीय बाज़ारों में अफरा-तफरी मचा दी है। जैसे ही यह ट्रेंड पूरे भारत में तेज़ी से फैला, डिलीवरी ऐप्स और स्थानीय फलों के बाज़ारों में अचानक अंगूरों की कमी हो गई, जिससे नए साल की शाम को कई खरीदार निराश हुए।
यह क्रेज़ एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में साफ तौर पर देखा गया, जिसमें एक फल विक्रेता ने बताया कि उसे सैकड़ों ग्राहकों को वापस भेजना पड़ा जो नए साल की रस्म निभाने के लिए हरे अंगूर ढूंढ रहे थे।

यह वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल @anam.lmao द्वारा शेयर किया गया था और इसे ऑनलाइन तेज़ी से बहुत ज़्यादा देखा गया। इस परंपरा को स्पेन में “लास डोसे उवास डे ला सुएर्टे” (किस्मत के बारह अंगूर) के नाम से जाना जाता है, इसमें आने वाले साल के हर महीने के लिए एक अंगूर खाया जाता है ताकि लक्ष्य, समृद्धि और अच्छी किस्मत मिले।
क्लिप में, दुकानदार लड़कियों के एक ग्रुप को समझाता है कि ग्राहकों ने उसे बताया, “आधी रात के बाद टेबल के नीचे 12 अंगूर खाने से अच्छी किस्मत आती है।” जब पूछा गया कि क्या अभी भी अंगूर उपलब्ध हैं, तो उसने जवाब दिया,
“मेरे पास अब अंगूर नहीं बचे हैं। बाज़ार में अंगूर मिलने की संभावना 10% से भी कम है। लगभग 200-300 लोग खाली हाथ वापस चले गए होंगे, और मैं गिन भी नहीं सकता कि असल में कितने लोग उन्हें खरीद पाए।”

इंटरनेट की प्रतिक्रिया: ‘हमें भी यही समस्या हुई’

इस वीडियो को 2.6 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है और उन यूज़र्स से सैकड़ों कमेंट्स मिले हैं जिन्होंने इसी तरह की समस्याओं का सामना किया। एक यूज़र ने लिखा, “मेरे पिता ने अंगूर ढूंढने के लिए पूरा बाज़ार छान मारा।” दूसरे ने कमेंट किया, “हरे अंगूर नहीं मिले, काले अंगूर से ही काम चलाना पड़ा।”
एक तीसरे यूज़र ने तो एक बिज़नेस आइडिया भी सुझाया: “अंगूर मुफ्त में देने के बजाय, विक्रेता 12 अंगूरों का एक पैक बना सकते हैं, उस पर ‘नए साल के अंगूर’ का लेबल लगा सकते हैं और उसे ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। कमी के कारण लोग वैसे भी इसे खरीदेंगे।” एक और यूज़र ने शेयर किया, “मेरे इलाके में एक दुकानदार ने तो यह भी पूछा कि क्या कोई खास पूजा हो रही है क्योंकि सारे अंगूर बिक गए थे।”

ट्रेंड से परेशानी तक

जो एक मज़ेदार ग्लोबल ट्रेंड के रूप में शुरू हुआ था, वह भारतीय खरीदारों के लिए नए साल की सिरदर्द बन गया। वायरल अंगूर की रस्म यह साबित करती है कि सोशल मीडिया से चलने वाली परंपराएं कैसे तुरंत कंज्यूमर के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं – और यहां तक ​​कि लोकल मार्केट को भी बिगाड़ सकती हैं।