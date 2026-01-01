New Year 2026: वॉर, एक्शन और हॉरर का धमाका! इन 8 मेगा फिल्मों से धांसू होगा साल

New Year 2026: 2025 का आखिरी महीना धुरंधर की वजह से ज़बरदस्त रहा, और अब 2026 और भी बड़ा और शानदार होने वाला है। नया साल शुरू हो गया है, और इस बार सिनेमा प्रेमियों को ज़बरदस्त मनोरंजन मिलने वाला है। मेगा एक्शन ड्रामा और युद्ध गाथाओं से लेकर हॉरर-कॉमेडी और बहुप्रतीक्षित सीक्वल तक, बड़ी स्क्रीन पूरे साल व्यस्त रहने वाली है! यहां 2026 में सिनेमाघरों में आने वाली सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों की सूची दी गई है

बॉर्डर 2

साल की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जेपी दत्ता की आइकॉनिक क्लासिक फिल्म के सीक्वल बॉर्डर 2 के लिए एक साथ आ रहे हैं। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होगी।

धुरंधर पार्ट 2

आदित्य धर की धुरंधर, जो 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ हुई थी, ने साल के आखिरी महीने को ब्लॉकबस्टर सेलिब्रेशन में बदल दिया, सिर्फ़ 25 दिनों में ₹1100 करोड़ कमाए! अब, बहुप्रतीक्षित सीक्वल 19 मार्च, 2026 को आ रहा है, और उत्साह पहले से ही आसमान छू रहा है।

किंग

पठान और जवान की ज़बरदस्त सफलता के बाद, शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की अगली एक्शन एंटरटेनर में किंग के रूप में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म 2026 के लिए कन्फर्म है, हालांकि रिलीज़ डेट अभी घोषित नहीं की गई है।

भूत बंगला

इस साल सिर्फ़ एक्शन ही हाईलाइट नहीं होगा — हॉरर-कॉमेडी भी स्टाइल में वापस आ रही है! प्रियदर्शन 14 साल बाद अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला लेकर आ रहे हैं, जो 2 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होगी। हंसी के साथ डरावने रोमांच की उम्मीद करें!

बैटल ऑफ़ गलवान

सलमान खान कर्नल संतोष बाबू और 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित बैटल ऑफ़ गलवान के साथ एक इंटेंस वॉर ड्रामा लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज़ होगी, जिसमें दमदार भावनाएं और हाई-वोल्टेज एक्शन का वादा किया गया है। प्यार और जंग

संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म लव एंड वॉर में जुनून और टकराव को मिला रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में हैं। यह शानदार कहानी 14 अगस्त, 2026 को रिलीज़ होगी।

दृश्यम 3

सस्पेंस किंग अजय देवगन अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी दृश्यम 3 के साथ वापस आ रहे हैं, जो 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तब्बू भी वापस आ रही हैं, हालांकि इस बार अक्षय खन्ना फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे।

नागज़िला

भूल भुलैया के बाद, कार्तिक आर्यन नागलोक की दुनिया में नागज़िला के साथ एंट्री करने के लिए तैयार हैं, जिसमें उनके साथ श्रीलीला होंगी। यह फिल्म भी 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है।