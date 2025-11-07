New Traffic Rules Update : नया यूनिफाइड ई-चालान सिस्टम होगा शुरू , देखे पूर्ण जानकारी

New Traffic Rules Update : नया यूनिफाइड ई-चालान सिस्टम होगा शुरू , देखे पूर्ण जानकारी

New Traffic Rules Update(आज समाज) : 1 दिसंबर 2025 से, पश्चिम बंगाल सरकार एक नया यूनिफाइड ई-चालान सिस्टम शुरू करेगी। यह सिस्टम ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त बनाएगा।

सभी चालान, पेमेंट, NOC और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अब ‘संयोग’ नाम के एक सेंट्रल पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इस नए सिस्टम से, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर तुरंत और साफ कार्रवाई होगी। सब कुछ डिजिटल होगा और एक ही जगह से आसानी से चेक किया जा सकेगा।

बनाया गया IT डिपार्टमेंट

‘संयोग’ पोर्टल पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया एक सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 1 दिसंबर 2025 से, राज्य में ट्रैफिक नियम और चालान से जुड़ा सारा काम इसी एक ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा।

नया सिस्टम कैसे काम करेगा

  • अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो चालान सीधे संयोग पोर्टल पर जारी किया जाएगा।
  • गाड़ी मालिक किसी भी ऑफिस जाए बिना, GRIPS पेमेंट गेटवे के ज़रिए कभी भी ऑनलाइन फाइन भर सकते हैं।

फायदे

  • पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है – चालान जारी करना, पेमेंट और NOC सब कुछ ऑनलाइन है।
  • GRIPS के ज़रिए किसी भी समय ऑनलाइन पेमेंट।
  • NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) ऑनलाइन मिल सकता है।
  • पॉल्यूशन और फिटनेस सर्टिफिकेट तभी दिए जाएंगे जब कोई चालान पेंडिंग न हो।
  • सभी गाड़ी मालिकों को इसकी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।

ट्रैफिक कंट्रोल को बनाएगा आसान और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट

चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में अधिकारियों ने कहा: “यह डिजिटल सिस्टम ट्रैफिक कंट्रोल को आसान और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ी से होगी और रेवेन्यू कलेक्शन में भी मदद मिलेगी।”

पॉल्यूशन और फिटनेस सर्टिफिकेट

  • अगर कोई चालान पेंडिंग है, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) जारी नहीं किया जाएगा।
  • इसी तरह, जब तक चालान क्लियर नहीं हो जाता, फिटनेस सर्टिफिकेट भी ब्लॉक रहेगा।

सभी चालान क्लियर होने तक कोई छूट नहीं दी जाएगी।

ड्राइवरों को क्या करना चाहिए

  • अपने चालान का स्टेटस रेगुलर चेक करें।
  • sangyog.wb.gov.in पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • कोई भी चालान GRIPS के ज़रिए ऑनलाइन पे करें।
  • पॉल्यूशन या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने से पहले सभी चालान क्लियर कर लें।

यह नया ट्रैफिक सिस्टम पश्चिम बंगाल में ट्रैफिक मैनेजमेंट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाएगा। ड्राइवरों को अलर्ट रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखने चाहिए, और यह पक्का करना चाहिए कि कोई चालान पेंडिंग न रहे। 1 दिसंबर से पहले तैयार रहें – सुरक्षित ड्राइव करें और नियमों का पालन करें।

