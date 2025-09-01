New Rules 1 September 2025: 1 सितंबर से बदल गए ये 7 नियम, आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा असर

New Rules 1 September 2025, (आज समाज), नई दिल्ली: सितंबर 2025 वित्तीय और व्यक्तिगत वित्त से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है जो आपके दैनिक जीवन और धन प्रबंधन को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। डाक सेवाओं से लेकर क्रेडिट कार्ड, कर की समय-सीमा और पेंशन योजनाओं तक—इस महीने लागू होने वाले 7 बड़े बदलावों पर एक नज़र डालते हैं।

पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट का विलय

1 सितंबर, 2025 से, भारतीय डाक पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट सेवाओं का विलय कर देगा। इसका मतलब है कि अब आपके द्वारा भेजा जाने वाला कोई भी पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के रूप में भेजा जाएगा।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड अपडेट

1 सितंबर, 2025 से, एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव लागू होंगे। कार्डधारक अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म, सरकारी लेनदेन और कुछ व्यापारियों जैसी चुनिंदा श्रेणियों पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं कमा पाएँगे।

इसके अलावा, 16 सितंबर, 2025 से, सभी मौजूदा क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) ग्राहकों को नवीनीकरण पर नई योजनाओं में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

विशेष सावधि जमा की समय-सीमा

इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे बैंक वर्तमान में उच्च-ब्याज वाली विशेष एफडी योजनाएं पेश कर रहे हैं।

इंडियन बैंक: 444-दिन और 555-दिन की FD

IDBI बैंक: 444-दिन, 555-दिन और 700-दिन की FD

इनमें निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाई गई

जिन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए) कर दी गई है।

NPS से UPS में स्विच करना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने के लिए 30 सितंबर, 2025 तक का समय है।

जनधन खातों की पुनः-केवाईसी

कई जनधन खातों के 10 साल पूरे होने के कारण, आरबीआई ने पुनः-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंचायत स्तर पर पुनः-केवाईसी शिविर आयोजित कर रहे हैं और घर-घर सेवाएँ भी प्रदान कर रहे हैं।

पीएनबी मानसून बोनान्ज़ा 2025

पंजाब नेशनल बैंक ने अपना सीमित अवधि का मानसून बोनान्ज़ा ऑफर शुरू किया है, जिसमें होम लोन, कार लोन और रिटेल लोन पर आकर्षक लाभ दिए जा रहे हैं। यह ऑफर 30 सितंबर, 2025 तक मान्य है।