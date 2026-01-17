New Release On Netflix: Netflix पर ट्रेंड कर रही ये जबरदस्त फिल्म, हर सीन में सस्पेंस का तड़का

New Release On Netflix: Netflix पर ट्रेंड कर रही ये जबरदस्त फिल्म, हर सीन में सस्पेंस का तड़का

New Release On Netflix: OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल नई फिल्मों और वेब सीरीज़ से भरे हुए हैं, लेकिन कभी-कभी पुरानी फिल्में ही लाइमलाइट चुरा लेती हैं। जबकि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर नए प्रोजेक्ट्स रिलीज़ होते रहते हैं, दर्शक अभी भी पुरानी ज़बरदस्त कहानियों को देखना पसंद करते हैं।

ऐसी ही एक फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है और बहुत ज़्यादा ध्यान खींच रही है। यह फीमेल-सेंट्रिक थ्रिलर एक बार फिर दर्शकों की पसंदीदा बन गई है। जानना चाहते हैं कि अभी नेटफ्लिक्स पर कौन सी फिल्म राज कर रही है? आइए जानते हैं।

रानी मुखर्जी की फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर कब्ज़ा कर लिया है

जहां रानी मुखर्जी अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी 3 की तैयारी कर रही हैं, वहीं उनकी 2014 की ब्लॉकबस्टर ‘मर्दानी’ आजकल नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है, और दर्शक इसे बड़ी संख्या में देख रहे हैं। हां, वही मर्दानी जिसने रानी मुखर्जी की ज़बरदस्त वापसी कराई थी, अब OTT स्पेस पर राज कर रही है।

‘मर्दानी’ फिर से ट्रेंड क्यों कर रही है?

मर्दानी को रानी मुखर्जी के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक माना जाता है। यह उनकी कमबैक फिल्म थी और उन्हें बड़े पर्दे पर वापस लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, और 10 साल से ज़्यादा समय बाद भी, इसकी ज़बरदस्त कहानी आज भी दर्शकों को पसंद आ रही है। यही वजह है कि यह दशक पुरानी फिल्म एक बार फिर नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।

‘मर्दानी’ की कहानी क्या है?

मर्दानी की कहानी शिवानी शिवाजी रॉय के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं। वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग रैकेट और छोटी लड़कियों के शोषण की खतरनाक दुनिया का सामना करती है।

कहानी तब और भी इंटेंस हो जाती है जब शिवानी के करीब की एक छोटी लड़की गायब हो जाती है। वहीं से असली पीछा शुरू होता है। रानी मुखर्जी हिम्मत और पक्के इरादे से ट्रैफिकिंग नेटवर्क के काले सच को सामने लाती हैं। इस फिल्म को प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था और यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था।

विलेन का रोल ताहिर राज भसीन ने निभाया था, जिनके परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि मर्दानी में कोई गाना नहीं था, फिर भी यह दर्शकों को आखिर तक बांधे रखने में कामयाब रही। मर्दानी फ्रेंचाइजी जारी है

मर्दानी की सफलता के बाद रानी मर्दानी 2 के साथ लौटीं, जिसे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब फैंस मर्दानी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था और फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। अपनी मजबूत महिला भूमिका, कठिन विषय और मनोरंजक कथा के साथ, मर्दानी ने एक बार फिर साबित किया है कि यह बॉलीवुड में सबसे प्रभावशाली थ्रिलर में से एक क्यों बनी हुई है।