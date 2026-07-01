New OTT Release: 8.2 रेटिंग वाली इस सीरीज़ ने जीता दिल, Hotstar पर बनी नई नंबर 1

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Mohit Saini
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New OTT Release: 8.2 रेटिंग वाली इस सीरीज़ ने जीता दिल, Hotstar पर बनी नई नंबर 1
New OTT Release: 8.2 रेटिंग वाली इस सीरीज़ ने जीता दिल, Hotstar पर बनी नई नंबर 1

New OTT Release: अगर आप कुछ बेहतर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लाए हैं जिसे देखने के बाद आपका दिल और दिमाग हिल जाएगा। इस सीरीज़ ने अपने दर्शकों को हर तरफ़ दीवाना बना दिया है और अच्छी-अच्छी टॉप-रेटेड फ़िल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। प्यार, धोखे और सस्पेंस से भरी “ठुकरा के मेरा प्यार” OTT पर ट्रेंड कर रही है।

पहला सीज़न काफ़ी धमाकेदार रहा है। इसी वजह से दूसरा पार्ट 19 जून 2026 को रिलीज़ किया गया है। दर्शकों को यह सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगी है। इसे देखने में दर्शकों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। धवल ठाकुर, संचित बसु, अनिरुद्ध दावे, पलक जैन, सुशील पांडे, गोविंदा पांडे और कपिल कानपुरिया स्टारिंग इस सीरीज़ को काफ़ी मज़बूत रेटिंग भी मिली है।

8 एपिसोड वाली इस सीरीज़ की ज़बरदस्त कहानी ने हॉटस्टार पर धुरंधर 2 को भी हरा दिया है। इसकी कहानी और सस्पेंस ने दर्शकों को बांधे रखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीरीज़ की रेटिंग 8.2 है। अलग-अलग ट्विस्ट और टर्न से भरी प्यार और पावर की इस कहानी ने सभी का मन मोह लिया है।

इसकी कहानी दो अलग-अलग परिवारों के बच्चों के बीच प्यार की है। जो कुछ समय के मेलजोल के बाद धोखे और बदले में बदल जाता है। टूटे दिल, कैद, धोखे और प्यार की कहानी में लोग एक-दूसरे के साथ किस हद तक जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।

अगर आपको ऐसी कहानियां और फिल्में देखना पसंद है, तो यह ऑप्शन आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं, और इसमें ‘स्केट’ ने दूसरी पोजीशन पर कब्जा किया है, जबकि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 तीसरी पोजीशन पर पहुंच गई है।

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